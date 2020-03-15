Билек похвалил новичка КПЛ и объяснил пропущенные «Астаной» голы
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал победу над «Каспием» во втором туре казахстанской
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал победу над «Каспием» во втором туре казахстанской
— Мы сумели забить в первом тайме три безответных гола, но «Каспий» — это новая команда, в которой есть индивидуально сильные футболисты.
Они сумели воспользоваться нашими ошибками во втором тайме, что вылилось в пропущенные нами мячи, но рад, что мы сумели выстоять. Я уверен, что наш сегодняшний соперник сумеет отобрать очки у многих команд.
Что касается нас, то необходимо сделать правильные выводы из игры и двигаться дальше.
Благодаря этой победе «Астана» набрала семь очков и вышла на первое место, сместив «Кайрат», который в своем матче второго тура уступил «Шахтеру» (0:1).