Билек похвалил новичка КПЛ и объяснил пропущенные «Астаной» голы

— Мы сумели забить в первом тайме три безответных гола, но «Каспий» — это новая команда, в которой есть индивидуально сильные футболисты.

Они сумели воспользоваться нашими ошибками во втором тайме, что вылилось в пропущенные нами мячи, но рад, что мы сумели выстоять. Я уверен, что наш сегодняшний соперник сумеет отобрать очки у многих команд.

Что касается нас, то необходимо сделать правильные выводы из игры и двигаться дальше.