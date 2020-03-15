«Шахтер» проиграл «Заре» в матче чемпионата Украины

Встреча в Запорожье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 84-й минуте забил Богдан Михайличенко. Игра проходила без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Шахтер» с 59 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата и опережает идущую второй «Зарю» на 13 баллов. Донецкий клуб потерпел второе поражение в последних четырех турах.