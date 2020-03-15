«Шахтер» проиграл «Заре» в матче чемпионата Украины
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» проиграл луганской «Заре» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» проиграл луганской «Заре» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча в Запорожье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 84-й минуте забил Богдан Михайличенко. Игра проходила без зрителей
«Шахтер» с 59 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата и опережает идущую второй «Зарю» на 13 баллов. Донецкий клуб потерпел второе поражение в последних четырех турах.