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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» проиграл «Заре» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» проиграл луганской «Заре» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Запорожье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 84-й минуте забил Богдан Михайличенко. Игра проходила без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Шахтер» с 59 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата и опережает идущую второй «Зарю» на 13 баллов. Донецкий клуб потерпел второе поражение в последних четырех турах.

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