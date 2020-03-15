Особым путём идёт не только Россия. Где ещё до сих пор жив футбол?
В Аргентине даже грозят санкциями тем, кто отказывается играть.
В Аргентине даже грозят санкциями тем, кто отказывается играть.
Пока весь мир пытается противостоять коронавирусу, а федерации футбола при малейшем намёке на заражение игроков и тренеров закрывают чемпионаты, Аргентина идёт своим путём.
14 марта «Ривер Плейт» объявил о введении карантина в клубе и отказался от участия в матче Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман».
«Ривер Плейт» будет закрыт на карантин на неопределенное время. С помощью этой меры клуб стремится защитить здоровье партнеров, сотрудников и тысяч людей, которые ежедневно посещают различные мероприятия, проводимые в учреждении. Сегодня у Томаса Гутьерреса появились симптомы, характерные для коронавируса. Диагноз футболиста пока подтверждён, он чувствует себя хорошо. Но для того, чтобы избежать рисков, клуб не будет участвовать в матче проитв «Атлетико Тукуман», — говорилось в сообщении на официальном сайте клуба.
Тем не менее такое решение клуба Суперлига осудила. Руководство чемпионата Аргентины даже заявило, что клуб подвергнется санкциям, а о приостановлении турнира и вовсе не заикнулось.
«В моменты повсеместной неопределенности
Нет. Когда в Европе размышляли о приостановлении турниров, в Аргентине разыгрывалось чемпионство. За тур до конца Суперлиги лидировал «Ривер Плейт» с 46 очками. 45 баллов было в активе «Боки Хуниорс». В последнем матче чемпионата лидер сыграл вничью с «Атлетико Тукуман», а «Бока» выиграла у «Химнасии и Эсгримы» благодаря голу Карлоса Тевеса и стала чемпионом.
Спустя неделю после окончания турнира стартовал Кубок Суперлиги. Кроме «Ривер Плейта» и «Атлетико Тукуман» также не провели матч «Дефенса» и «Хустисия Эстудиантес». Однако остальные встречи прошли по расписанию.
Про положение дел в РПЛ и ФНЛ вы уже наверняка знаете, поэтому рассказываем, где ещё до сих пор играют в футбол на профессиональном уровне, кроме России и Аргентины.
Украина
На Украине решение о приостановке УПЛ примут 17 марта, после консультации с УЕФА. Пока матчи
Турция
Матчи Суперлиги Турции проходят в обычном режиме — с болельщиками на трибунах. Однако такое развитие событий не всем по душе. Перед стартом 26-го тура чемпионата Турции полузащитник «Трабзонспора» Джон Оби Микел заявил, что не хочет играть в футбол
«Жизнь ценнее, чем футбол. Мне некомфортно, я не хочу играть в футбол в такой ситуации. Каждый должен находиться дома с семьей и близкими в такое критическое время. Сезон нужно отменять, так как мир переживает турбулентность», — написал Микел в «Инстаграме».
Казахстан
В Казахстане перенесли Кубок страны, однако отменять матчи национального чемпионата, который стартовал в начале марта, не стали. Пока что встречи
Узбекистан
В соседнем Узбекистане матчи чемпионата страны тоже не переносили. Но в отличие от Казахстана, болельщиков на трибуны пускают.
Беларусь
Чемпионат в Беларуси завершился ещё в декабре 2019 года, однако розыгрыш кубка страны сейчас в самом разгаре — 14 и 15 марта состоялись четвертьфиналы. Матчи прошли со зрителями.
«АБФФ (Белорусская федерация футбола — Прим. “Чемпионата”) продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за её пределами, и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», — говорится в сообщении
Также в Европе ещё не приостановили чемпионаты Венгрии и Сербии — оба турнира проводят без зрителей на трибунах.
Мексика
Чили
В Чили также не стали отменять национальный чемпионат. С 19 марта по 19 апреля матчи Примеры будут проводиться без зрителей.
Австралия
Богдан Горбунов