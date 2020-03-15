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19:22 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» стали последними участниками полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке на поле ФК «Минск» брестчане одолели в серии послематчевых пенальти «Ислочь» из Минского района. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне гостей — 5:3. В первой игре в Бресте соперники разошлись миром — 0:0.

Ранее в полуфинал вышли действующие обладатели Кубка страны футболисты солигорского «Шахтера», а также борисовский БАТЭ и мозырская «Славия».

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

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