Брестское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке на поле ФК «Минск» брестчане одолели в серии послематчевых пенальти «Ислочь» из Минского района. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти удача была на стороне гостей — 5:3. В первой игре в Бресте соперники разошлись миром — 0:0.

Ранее в полуфинал вышли действующие обладатели Кубка страны футболисты солигорского «Шахтера», а также борисовский БАТЭ и мозырская «Славия».

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».