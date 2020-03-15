Главный тренер «Шахтера» раскрыл секрет победы над «Кайратом»
Главный тренер «Шахтера» Вячеслав Грозный прокомментировал победу над «Кайратом» (1:0) в матче второго тура казахстанской
Главный тренер «Шахтера» Вячеслав Грозный прокомментировал победу над «Кайратом» (1:0) в матче второго тура казахстанской
— Сегодняшняя победа — победа всей Карагандинской области, всех болельщиков, которые переживают за «Шахтер». Очень приятно, что обыграли команду с большим именем, большими традициями. «Кайрат» — быстрая, мобильная, техничная, хорошо организованная команда с отличными исполнителями. Сложно было играть против такого соперника. Мы избрали такую тактику, чтобы нейтрализовать передачи, которые должны были проходить в центральной зоне. Потому что сложно бороться с двумя нападающими, такими как Аймбетов и Шушеначев. Плюс к тому же вышел Эсеола во втором тайме. Да и на фланге Алыкулов доставил немало проблем.
К сожалению, не все футболисты у нас восстановились, и пришлось экспериментировать с составом. Мы реально понимали, что у нас есть шансы на стандартах и быстрых атаках. В первом тайме несколько быстрых атак прошли. В одной из них Манзорро здорово отдал разрезающую передачу, где Зенев с Турысбеком атаковали ворота соперника, и Бауыржану удалось забить гол. Естественно, это не устраивало «Кайрат», они владели территориальным преимуществом. А мы и не сопротивлялись, нас не особо интересовал контроль мяча в первом тайме.
В перерыве внес определенные корректировки, мы стали лучше контролировать мяч и продолжили делать ставку на быстрые атаки, в ходе чего имели хорошие моменты Хубулов и Манзорро. Доволен характером команды, ребята терпели и выполняли все указания.
После предыдущего поражения от «Тобола» мы провели работу над ошибками, проанализировали ту игру и сделали все, чтобы сегодня добиться победы. Эта победа говорит о характере команды. Нам нужно еще работать и работать. Необходимо укомплектоваться по ряду позиций, но это будет уже завтра. Желаю «Кайрату» удачи, но не в играх с нами. Мы будем готовиться уже к следующему непростому матчу. Еще раз поздравляю всех с победой! — сказал Грозный.