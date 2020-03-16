«Гремио» вышел на матч в защитных масках в знак протеста

«Пришло время продемонстрировать свою позицию, и мы должны были надеть маски, чтобы обратить внимание властей на то, что игроки тоже люди. Мы не застрахованы от вирусов. Нет смысла закрывать двери для болельщиков. Так они будут защищены, а на тех, кто работает в футболе, — всё равно. Весь мир остановился, почему бразильский футбол не должен последовать его примеру? Мы надеемся, что здравый смысл возобладает», — приводит Рейтер слова тренера «Гремио» Ренато Порталуппи.