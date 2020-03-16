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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Гремио» вышел на матч в защитных масках в знак протеста

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты бразильского клуба «Гремио» вышли на поле в защитных масках перед матчем чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Сан-Луиса» в знак протеста против того, что соревнования проводятся, несмотря на коронавирус, сообщает АП.

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Источник: AFP 2020

Встреча состоялась в воскресенье на поле «Гремио» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Игра проходила при пустых трибунах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пришло время продемонстрировать свою позицию, и мы должны были надеть маски, чтобы обратить внимание властей на то, что игроки тоже люди. Мы не застрахованы от вирусов. Нет смысла закрывать двери для болельщиков. Так они будут защищены, а на тех, кто работает в футболе, — всё равно. Весь мир остановился, почему бразильский футбол не должен последовать его примеру? Мы надеемся, что здравый смысл возобладает», — приводит Рейтер слова тренера «Гремио» Ренато Порталуппи.

После игры Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила, что приостанавливает проведение соревнований, проходящих под эгидой организации — Кубка Бразилии, чемпионата Бразилии среди женщин и юношеского первенства страны. Эта мера не касается чемпионатов штатов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 146 странах, более 5,7 тысячи человек скончались. По последним данным ВОЗ, в Бразилии зафиксирован 121 случай заражения.

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