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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Эриксена выселили из отеля из-за коронавируса

Датского полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена выселили из гостиницы из-за эпидемии китайского коронавируса в Италии, сообщает Sport.es.

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Источник: AFP 2020

По сведениям источника, отель, в котором проживал датчанин, закрылся на карантин. В связи с этим «Интер» в срочном порядке искал новое жильё футболисту. Сейчас игрок обзавёлся новым домом и в течение двух недель пробудет на карантине.

Эриксен перешёл в «Интер» в зимнее трансферное окно из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 28-летний датчанин принял участие в четырёх матча чемпионата Италии (один — в стартовом составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2024 года.

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