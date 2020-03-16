«По сути, “Шахтер” забил и перестал играть». «Кыргызский Месси» — о первом поражении «Кайрата» и вынужденной замене

Встреча команд состоялась в рамках второго тура КПЛ в Костанае и завершилась минимальной победой «горняков» — 1:0. Для алматинцев это поражение стало первым в сезоне после двух побед.

— Гулжигит, как оценишь сегодняшний матч?

— Игра получилось тяжелой. Мы должны были забивать быстрый гол, а получилось, что пропустили. «Шахтер» использовал свой шанс, а затем перестал играть. По сути, карагандинцы оборонялись всей командой большую часть матча.

— Во втором тайме ты не смог продолжить игру, расскажи подробнее почему?

— Спустя пятнадцать минут после старта второго тайма я почувствовал, что у меня начинаются судороги. Правую ногу прихватывало. Затем, в одной из атак я почувствовал боль в мыщце и понял, что мне нужна помощь медицинской бригады. Тренерский штаб принял решение поменять меня. Покрытие «Тобыл Арены» не позволяло быстро набирать скорость. Приходилось прикладывать дополнительные усилия при рывках. Плюс была очень контактная игра.

— Ты, как обычно, был очень активен в атаке. В одном из эпизодов тебя уронили на самой границе штрафной площадки. Там была карточка?

— Если только за срыв перспективной атаки. А так фол был не грубый. Я набрал скорость, уже готов был войти в штрафную, но был остановлен с нарушением правил.

— Болельщики очень ждут от тебя яркой игры. У тебя есть возможность ответить с нашей помощью.

— Я вижу, что болельщики очень активны в социальных сетях. Спасибо всем за поддержку и веру в мои возможности. Они все ждут моего дебютного гола за «Кайрат». Для меня в первую очередь важно приносить пользу своей команде. Помогать ей набирать очки. Голы придут, надо запастись терпением. «Кайрат» — топовый клуб, который играет в очень быстрый и энергозатратный футбол. Я привыкаю, набираюсь опыта. Нужно продолжать усердно работать во всех направлениях.

Официально о трансфере полузащитника сборной Кыргызстана «Кайрат» объявил в январе. Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1».

По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч.

В 2019 году хавбек провел 24 матча в чемпионате Беларуси за «Неман», забив четыре гола и отдав столько же ассистов.