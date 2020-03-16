Футболист «Кайрата» пожаловался на газон в Костанае и игру «Шахтера»

Встреча команд в рамках второго тура КПЛ прошла в Костанае и закончилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Для алматинцев это поражение стало первым в сезоне после двух побед.

— Султан, сегодня ты впервые вышел на поле в рамках текущего сезона. С какими эмоциями выходил на газон, с какими его покидал?

— Я появился на поле, когда команда уступала в счете. Конечно же, горел желанием помочь коллективу в атаке. Хотелось сыграть полезно. Уходил с поля в плохом настроении. Сложно было на таком покрытии вскрывать оборону команды, которая обороняется всем составом. Жаль, что не получилось набрать очки в этой игре.