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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» пожаловался на газон в Костанае и игру «Шахтера»

Хавбек «Кайрата» Султанбек Астанов поделился своими эмоциями от матча против карагандинского «Шахтера». Его слова приводит официальный сайт алматинского клуба.

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Встреча команд в рамках второго тура КПЛ прошла в Костанае и закончилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Для алматинцев это поражение стало первым в сезоне после двух побед.

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— Султан, сегодня ты впервые вышел на поле в рамках текущего сезона. С какими эмоциями выходил на газон, с какими его покидал?
— Я появился на поле, когда команда уступала в счете. Конечно же, горел желанием помочь коллективу в атаке. Хотелось сыграть полезно. Уходил с поля в плохом настроении. Сложно было на таком покрытии вскрывать оборону команды, которая обороняется всем составом. Жаль, что не получилось набрать очки в этой игре.

— В прошлом году, когда мы играли в этом манеже, ты сделал две голевых передачи. Перед матчем настраивался по-особому?
— Настраивался как обычно. Как на каждую игру. Не думал о прошлогоднем матче против «Актобе». Очень хотелось выйти на поле в этом сезоне. На сборах я получал игровую практику. В текущем же чемпионате сыграть пока не доводилось.

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