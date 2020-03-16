Футболист «Кайрата» пожаловался на газон в Костанае и игру «Шахтера»
Хавбек «Кайрата» Султанбек Астанов поделился своими эмоциями от матча против карагандинского «Шахтера». Его слова приводит официальный сайт алматинского клуба.
Хавбек «Кайрата» Султанбек Астанов поделился своими эмоциями от матча против карагандинского «Шахтера». Его слова приводит официальный сайт алматинского клуба.
Встреча команд в рамках второго тура КПЛ прошла в Костанае и закончилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». Для алматинцев это поражение стало первым в сезоне после двух побед.
— Султан, сегодня ты впервые вышел на поле в рамках текущего сезона. С какими эмоциями выходил на газон, с какими его покидал?
— Я появился на поле, когда команда уступала в счете. Конечно же, горел желанием помочь коллективу в атаке. Хотелось сыграть полезно. Уходил с поля в плохом настроении. Сложно было на таком покрытии вскрывать оборону команды, которая обороняется всем составом. Жаль, что не получилось набрать очки в этой игре.
— В прошлом году, когда мы играли в этом манеже, ты сделал две голевых передачи. Перед матчем настраивался
— Настраивался как обычно. Как на каждую игру. Не думал о прошлогоднем матче против «Актобе». Очень хотелось выйти на поле в этом сезоне. На сборах я получал игровую практику. В текущем же чемпионате сыграть пока не доводилось.