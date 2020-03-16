Бауыржан Исламхан остался без футбола
Чемпионат ОАЭ по футболу, в котором выступает капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, приостановлен
Чемпионат ОАЭ по футболу, в котором выступает капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, приостановлен
Футбольная ассоциация ОАЭ опубликовала официальное заявление, в котором уведомила клубы о приостановке чемпионата на четыре недели. Если за этот срок пандемию удастся победить, чемпионат ОАЭ возобновится 13 апреля.
Исламхан 31 января перешел в «Аль-Айн». На счету казахстанца десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.
С 37 очками «Аль-Айн» идет вторым, отставая на шесть баллов от лидирующего «Аль-Ахли». Третье место с 36 очками занимает «Аль-Джазира».