Бауыржан Исламхан остался без футбола

Источник: AP 2020

Футбольная ассоциация ОАЭ опубликовала официальное заявление, в котором уведомила клубы о приостановке чемпионата на четыре недели. Если за этот срок пандемию удастся победить, чемпионат ОАЭ возобновится 13 апреля.

Исламхан 31 января перешел в «Аль-Айн». На счету казахстанца десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.