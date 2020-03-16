Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан остался без футбола

Чемпионат ОАЭ по футболу, в котором выступает капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте лиги.

Наверх
Источник: AP 2020

Футбольная ассоциация ОАЭ опубликовала официальное заявление, в котором уведомила клубы о приостановке чемпионата на четыре недели. Если за этот срок пандемию удастся победить, чемпионат ОАЭ возобновится 13 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исламхан 31 января перешел в «Аль-Айн». На счету казахстанца десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

С 37 очками «Аль-Айн» идет вторым, отставая на шесть баллов от лидирующего «Аль-Ахли». Третье место с 36 очками занимает «Аль-Джазира».

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
В Казахстане приостановлен футбол из-за коронавируса
Чемпионат России по футболу приостановят: что будет дальше
«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов», забив три гола за 8 минут
Евро-2020: УЕФА придется принести жертву коронавирусу
ЦСКА продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Испанцы возмутились пробежкой Черышева по улицам (фото)
Карпин объяснил отсутствие Павла Мамаева в матче с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь