Самый главный титул Алвеса: восхитительная супруга легенды «Барселоны»

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Алвес, которому через два месяца исполнится 37 лет, познакомился с Джоаной в 2015 году через общих друзей. Разумеется, обворожительная модель сразу привлекла внимание спортсмена, но сама Санс далеко не сразу ответила ему взаимностью и только с третьего раза согласилась на предложение руки и сердца.

Выйдя замуж за Дани на тайной церемонии в 2017-м, наша героиня без сомнения стала его главным «трофеем», несмотря на то что он за карьеру завоевал 40 титулов с различными командами. Последним из них на сегодняшний день стал Кубок Америки, который они отпраздновали прямо на поле минувшим летом.

Алвес хотел после этого вернуться в «Барселону», за которую провел без малого четыре сотни матчей с 2008 по 2016 годы. Дани предложил свои услуги, но клуб не стал возвращать ветерана.

Джоана, будучи моделью, регулярно радует поклонников пикантными снимками в нижнем белье и купальниках — на сегодняшний день количество ее подписчиков превышает 750 тысяч.