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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом.

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«Пандемия влияет на здоровье и жизнь многих людей, включая детей. Воздействие крупномасштабной вспышки, особенно на бедных и уязвимых детей, может быть огромным. Первоочередная задача — остановить распространение этого нового вируса и дезинформацию, которая распространяется вместе с ним. В такие моменты нам нужно быть вместе. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь в этой войне, и я удвою сумму, если мы достигнем цели. Если нам удастся достичь нашей цели, этого будет достаточно, чтобы приобрести 333 332 пары одноразовых перчаток для медицинских работников, 2 777 масок, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, 9 615 комплектов вентилируемых очков», — написал Погба на своей странице в Instagram.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, 5,7 тысячи скончались.

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Голос Америки
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