Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом

«Пандемия влияет на здоровье и жизнь многих людей, включая детей. Воздействие крупномасштабной вспышки, особенно на бедных и уязвимых детей, может быть огромным. Первоочередная задача — остановить распространение этого нового вируса и дезинформацию, которая распространяется вместе с ним. В такие моменты нам нужно быть вместе. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь в этой войне, и я удвою сумму, если мы достигнем цели. Если нам удастся достичь нашей цели, этого будет достаточно, чтобы приобрести 333 332 пары одноразовых перчаток для медицинских работников, 2 777 масок, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, 9 615 комплектов вентилируемых очков», — написал Погба на своей странице в Instagram.