Остаток сезона в чемпионате Австралии по футболу будет доигран без зрителей

Источник: AP 2020

Последний, 29-й тур в чемпионате запланирован на 24 апреля. В настоящий момент в турнирной таблице лидирует «Сидней», который набрал 47 очков после 19 матчей. В первую тройку также входят «Мельбурн Сити» (37 очков, 21 матч) и «Веллингтон» из Новой Зеландии (36 очков, 20 матчей).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ccb216bab323ef8685c7" data-vnd="ccb216bab323ef8685c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ccb216bab323ef8685c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.