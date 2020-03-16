Остаток сезона в чемпионате Австралии по футболу будет доигран без зрителей
ТАСС, 16 марта. Матчи оставшейся части чемпионата Австралии по футболу пройдут без зрителей. Об этом сообщает
ТАСС, 16 марта. Матчи оставшейся части чемпионата Австралии по футболу пройдут без зрителей. Об этом сообщает
Последний, 29-й тур в чемпионате запланирован на 24 апреля. В настоящий момент в турнирной таблице лидирует «Сидней», который набрал 47 очков после 19 матчей. В первую тройку также входят «Мельбурн Сити» (37 очков, 21 матч) и «Веллингтон» из Новой Зеландии (36 очков, 20 матчей).
На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.