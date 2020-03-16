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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

Цхададзе назвал виновного в поражении «Ордабасы» в матче с двумя автоголами и двумя пенальти

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе прокомментировал поражение от «Тараза» в матче второго тура казахстанской премьер-лиги, сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

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Встреча команд состоялась 15 марта в Таразе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Причем два мяча футболисты «Ордабасы» забили в свои ворота, а еще два — с пенальти.

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— Получили пощечину, и заслуженно, особенно за ту игру, которую мы показали в первом тайме. Конечно, это закономерно с одной стороны, но другой, после третьего гола встряхнулись и начали играть тот футбол, который надо демонстрировать. Мы забили два гола и создали много моментов, так что это урок, что недооценка соперника и не правильный подход — это всегда наказуемо. В первую очередь я, как главный тренер ответственность за поражение беру на себя. В прошлом году была похожая ситуация, мы приехали в Тараз, и также первом тайме провалили игру и в итоге проиграли. Сегодня мы к сожалению проиграли, но с другой стороны это только начало сезона и если мы правильно сделаем выводы, это должно нам помочь в дальнейшем. Я надеюсь, что мы все взрослые люди и это поражение станет для нас уроком, как не нужно не играть, особенно это касается первого тайма.

Для «Ордабасы» это поражение стало первым в сезоне за три матча. «Тараз» же одержал первую победу.

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