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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучше взять паузу в КПЛ, чем играть при пустых трибунах». Капитан «Жетысу» высказался о коронавирусе

Основной вратарь и капитан «Жетысу» Алмат Бекбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал решение лиги проводить матчи КПЛ без зрителей и высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации в мире спорта из-за коронавируса. Также игрок рассказал, способен ли талдыкорганский клуб претендовать на бронзовые медали в нынешнем сезоне.

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«Непривычно играть в такой обстановке, как будто на сборах. Грустно и печально играть без зрителей и без всего футбольного антуража. Если мы смотрим на Европу, то стоит приостановить чемпионат и предостеречь всех от вируса. Согласен с тем, что лучше взять паузу в премьер-лиге, чем играть при пустых трибунах. Мы понимаем ситуацию, весь мир борется против коронавируса. Что касается домашнего стадиона, вопрос открыт, наш стадион не соответствует регламенту, приходится играть в Алматы. Не знаю, кто в этом виноват, футболисты не отвечают за этот вопрос. Когда поле и стадион не готовы, это не должно быть проблемой футболистов. Надеюсь, что скоро вернемся домой, но … есть ощущение, что это надолго. По старту сезону, позитивно оцениваю результат игры с “Тоболом”, но индивидуально собой не очень доволен, было пару моментов, где мог сыграть лучше. Но самое важное, что добиваемся положительных результатов, я рад за команду. Третье место для “Жетысу”? Цыплят по осени считают, но в целом, думаю. нам по силам. Если продолжим играть с таким же настроем, то добьемся этой цели», — сказал Бекбаев.

Отметим, что во втором туре чемпионата Казахстана «Жетысу» сыграл вничью с «Тоболом» (0:0). Игра прошла в Алматы, на стадионе «Жас Кыран», при этом «семиреченцы» выступали в качестве номинальных хозяев, поскольку стадион в Талдыкоргане был не допущен к играм КПЛ-2020.

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