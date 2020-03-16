«Лучше взять паузу в КПЛ, чем играть при пустых трибунах». Капитан «Жетысу» высказался о коронавирусе

«Непривычно играть в такой обстановке, как будто на сборах. Грустно и печально играть без зрителей и без всего футбольного антуража. Если мы смотрим на Европу, то стоит приостановить чемпионат и предостеречь всех от вируса. Согласен с тем, что лучше взять паузу в премьер-лиге, чем играть при пустых трибунах. Мы понимаем ситуацию, весь мир борется против коронавируса. Что касается домашнего стадиона, вопрос открыт, наш стадион не соответствует регламенту, приходится играть в Алматы. Не знаю, кто в этом виноват, футболисты не отвечают за этот вопрос. Когда поле и стадион не готовы, это не должно быть проблемой футболистов. Надеюсь, что скоро вернемся домой, но … есть ощущение, что это надолго. По старту сезону, позитивно оцениваю результат игры с “Тоболом”, но индивидуально собой не очень доволен, было пару моментов, где мог сыграть лучше. Но самое важное, что добиваемся положительных результатов, я рад за команду. Третье место для “Жетысу”? Цыплят по осени считают, но в целом, думаю. нам по силам. Если продолжим играть с таким же настроем, то добьемся этой цели», — сказал Бекбаев.