Досадное поражение «Кайрата» и унылые нули в центральном матче. Обзор второго тура КПЛ

Центральный матч тура прошел в Алматы между «Жетысу» и «Тоболом». Встречались две команды, стремящиеся в этом году улучшить свои итоговые показатели в сравнении с прошлым сезоном. Исходя из этого от них ждали более захватывающей игры, но их чрезмерно осторожные действия сказались на ее качестве. Первый тайм полностью разочаровал, хотя и вторая 45-минутка была не лучше, разве что соперники создали некоторое напряжение у ворот. Только реализация подвела футболистов. 0:0 — команды остались при своих, сохранив свои позиции в таблице — костанайцы остались на четвертом месте, талдыкорганцы на пятом.

Также сильнейшего не выявили «Иртыш» с «Кызыл-Жар СК» — 1:1. Хотя моменты они создали поболее и показали более содержательную игру. В частности, хозяева продемонстрировали хороший контроль мяча, в то время как гости состоятельность остро контратаковать. При этом петропавловцам было бы желательно прибавить в агрессии, которая им в последующих турах помогла бы не только играть вничью, но и побеждать равных по силам оппонентов. Павлодарцы с такой игрой способны биться за более высокое место, чем в 2019 году, когда стали восьмыми.

«Окжетпес» потерпел третье поражение подряд. На этот раз от «Кайсара» (0:1), в составе которого решающий мяч на десятой минуте забил Элгуджа Лобжанидзе. Справедливости ради стоит заметить, что синегорцам не повезло с календарем, на старте они были вынуждены сыграть со всеми тремя участниками еврокубков — «Ордабасы», «Кайратом», сейчас вот с «волками». Несмотря на печальные результаты, кокшетаусцам уже в ближайших играх представится возможность покинуть подвал таблицы, так как соперничать придется с «Кызыл-Жар СК» и «Иртышом», против которых можно и нужно разжиться очками. Кызылординцы в свою очередь удачно стартовали в чемпионате — две победы в двух матчах, обосновавшись на третьей строчке. Теперь им следует закрепить успех, тем более следующий матч проведут дома против «Тараза».

Кстати, таразцы приятно удивили в отчетном туре, переиграв дома «Ордабасы» — 3:2. Первые два мяча хозяева забили не без помощи гостей, до перерыва автоголами отметились два Александра — Симчевич и Клещенко. В начале второго тайма Абзал Таубай заставил Владимира Плотникова в третий раз вынимать мяч из сетки ворот. Казалось, что от такого удара шымкентцы не оправятся. Однако дубль с пенальти Абдуллая Диакате возродил интригу в матче. Плюс между его голами удаление в составе таразцев заработал Михаил Мищенко. Но подопечным Кахабера Цхададзе не удалось реализовать численное большинство. Как итог, «Тараз» одержал первую победу в премьер-лиге, а «Ордабасы» потерпел первую неудачу.

По аналогичному сценарию, но без удаления, развивалась встреча в Актау между «Каспием» и «Астаной» (2:3). Столичная команда уже в первой половине игры забила три мяча усилиями Рунара Сигурьонссона, Тиграна Барсегяна и Юрия Логвиненко, а после перерыва была наказана за потерю концентрации двумя точными ударами от Александра Станисавлевича и Тараса Бондаренко. Благо для астанчан, время подошло к концу, иначе неизвестно, чем бы закончился последний штурм актаусцев. Как бы то ни было, победа позволила команде Михала Билека набрать семь очков и обойти в таблице «Кайрат», выйдя на первое место. «Каспий» с двумя поражениями в пассиве расположился на предпоследнем, 11-м месте. Актаусцам за счет характера вполне по силам прервать безвыигрышную серию, но вряд ли это случится в ближайших играх, поскольку состоятся они против претендентов на медали «Тобола», «Кайрата» и «Ордабасы».

«Кайрат» потерпел первую неудачу в сезоне в гостевом матче с «Шахтером» (0:1). Правда, такой участи алматинцы не заслуживали, потому как играли более чем добротно. Да только сами не забили, позволив вдобавок отличиться своему бывшему игроку Бауыржану Турысбеку. Ко всему прочему, за свою несдержанность в перерыве встречи удаление схлопотал Алексей Шпилевский. Поражение, как было замечено выше, отбросило южан с первого места на второе. По сути, ничего трагичного для них не произошло, чемпионат только взял старт, надо лишь быть готовым к тому, что многие их соперники будут играть от обороны. То есть у Шпилевского должен быть план В на такой случай. Карагандинцы со своей стороны ничего выдающегося не показали, определенно им нужно прибавлять в игре, чтобы удержаться на плаву.