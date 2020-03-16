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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский объяснил свое удаление и первое поражение «Кайрата» в сезоне

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от карагандинского «Шахтера» во втором туре казахстанской премьер-лиги.

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Матч состоялся в Костане и завершился со счетом 1:0 в пользу «горняков». Для алматинского клуба это поражение стало первым в текущем сезоне. Причем в перерыве игры Шпилевский получил красную карточку и досматривал игру с трибуны.

— Обидно такой матч проигрывать. Мы владели инициативой с первых минут, но не реализовали свои шансы. Это спорт. Надо забивать голы, чтобы выигрывать. Игра мне во многих фазах понравилась. Ребята старались, горели желанием, шли вперед. Переключения были хорошие, отборы. В конечной стадии не хватило точности и быстрых решений, часто передерживали мяч. Моментов было много: Артур Шушеначев мог забить в первом тайме, Абикен, Аймбетов, Эсеола. У всех были шансы отличиться. Нужно работать над действиями в штрафной и завершением атак. Самоотдачей я остался доволен. Мы компактно и агрессивно играли. Единственная же ошибка стала ключевой и, к сожалению, привела к голу. Все должны понимать, что если мы пропускаем первыми против закрытых команд, то потом очень и очень тяжело вскрыть столь насыщенную оборону. Ближайший месяц должен пойти нам на пользу. Сейдахмет вернется в общую группу, наберет оптимальные кондиции Эсеола, Айбол Абикен после болезни придет в себя.

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— Серьезное ли повреждение у Дино Микановича, который не смог продолжить игру в первом тайме?
— Мы повезем его на МРТ. Очень надеюсь, что ничего серьезного с ним не произошло. Жаль, что один из футболистов основного состава получил травму в важном матче. Но в то же время отмечу, что Камо Оганесян, заменивший Дино хорошо вошел в игру. Спасибо ему за отдачу. Дино же пройдет полное обследование, после которого все будет ясно.

— Во втором также не обошлось без вынужденной замены. Гулжигит рассказал, что на таком газоне мышцы «забились» очень быстро…
— Смена покрытия, безусловно, сказалась. Гулжигит после УТС в первый раз вышел в стартовом составе, потратил много энергии, часто демонстрировал дриблинг, ускорения. К тому же у него было много столкновений с игроками «Шахтера». В концовке это сказалось. Я доволен его игрой.

— После свистка на перерыв вы получили красную карточку. Что там произошло?
— Мы перехватили мяч, быстро переключились, пошли в контратаку, рефери должен был дать ее завершить, но он свистнул, прервав игру. И это было не первое решение, с которым я был не согласен. Я эмоционально отреагировал. Никого не хотел оскорбить, меня удивила ситуация, несколько вывела из себя. За эмоции давать мне красную карточку, после свистка на перерыв? В любом случае, я извиняюсь за этот поступок. Я живу эмоциями во время матча. И если вижу несправедливость, то всегда реагирую. Во втором тайме, кстати, судья продолжил ошибаться, не назначив более чем очевидный пенальти в ворота «Шахтера».

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