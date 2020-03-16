Шпилевский объяснил свое удаление и первое поражение «Кайрата» в сезоне
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от карагандинского «Шахтера» во втором туре казахстанской
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от карагандинского «Шахтера» во втором туре казахстанской
Матч состоялся в Костане и завершился со счетом 1:0 в пользу «горняков». Для алматинского клуба это поражение стало первым в текущем сезоне. Причем в перерыве игры Шпилевский получил красную карточку и досматривал игру с трибуны.
— Обидно такой матч проигрывать. Мы владели инициативой с первых минут, но не реализовали свои шансы. Это спорт. Надо забивать голы, чтобы выигрывать. Игра мне во многих фазах понравилась. Ребята старались, горели желанием, шли вперед. Переключения были хорошие, отборы. В конечной стадии не хватило точности и быстрых решений, часто передерживали мяч. Моментов было много: Артур Шушеначев мог забить в первом тайме, Абикен, Аймбетов, Эсеола. У всех были шансы отличиться. Нужно работать над действиями в штрафной и завершением атак. Самоотдачей я остался доволен. Мы компактно и агрессивно играли. Единственная же ошибка стала ключевой и, к сожалению, привела к голу. Все должны понимать, что если мы пропускаем первыми против закрытых команд, то потом очень и очень тяжело вскрыть столь насыщенную оборону. Ближайший месяц должен пойти нам на пользу. Сейдахмет вернется в общую группу, наберет оптимальные кондиции Эсеола, Айбол Абикен после болезни придет в себя.
— Серьезное ли повреждение у Дино Микановича, который не смог продолжить игру в первом тайме?
— Мы повезем его на МРТ. Очень надеюсь, что ничего серьезного с ним не произошло. Жаль, что один из футболистов основного состава получил травму в важном матче. Но в то же время отмечу, что Камо Оганесян, заменивший Дино хорошо вошел в игру. Спасибо ему за отдачу. Дино же пройдет полное обследование, после которого все будет ясно.
— Во втором также не обошлось без вынужденной замены. Гулжигит рассказал, что на таком газоне мышцы «забились» очень быстро…
— Смена покрытия, безусловно, сказалась. Гулжигит после УТС в первый раз вышел в стартовом составе, потратил много энергии, часто демонстрировал дриблинг, ускорения. К тому же у него было много столкновений с игроками «Шахтера». В концовке это сказалось. Я доволен его игрой.
— После свистка на перерыв вы получили красную карточку. Что там произошло?
— Мы перехватили мяч, быстро переключились, пошли в контратаку, рефери должен был дать ее завершить, но он свистнул, прервав игру. И это было не первое решение, с которым я был не согласен. Я эмоционально отреагировал. Никого не хотел оскорбить, меня удивила ситуация, несколько вывела из себя. За эмоции давать мне красную карточку, после свистка на перерыв? В любом случае, я извиняюсь за этот поступок. Я живу эмоциями во время матча. И если вижу несправедливость, то всегда реагирую. Во втором тайме, кстати, судья продолжил ошибаться, не назначив более чем очевидный пенальти в ворота «Шахтера».