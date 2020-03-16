«Шахтер» прервал шестилетнюю серию из 18 матчей без побед над «Кайратом»

Карагандинцы не могли выиграть у алматинского клуба с 13 июля 2014 года. За это время «Шахтер» проиграл 14 матчей и сумел четыре встречи свести к ничьим. Разница мячей составляла 7:50.

В отчетном матче «Шахтер» обыграл «Кайрат» со счетом 1:0 благодаря голу бывшего игрока алматинцев Бауыржана Турысбека, забитому на 17-й минуте. Отметим, в этой встрече в конце первого тайма красную карточку получил главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский.

«Кайрат» после этого поражения утратил лидерство в КПЛ, пропустив на вершину «Астану», у которой семь очков. У алматинцев наряду с «Кайсаром» по шесть баллов, а у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы» по четыре очка.

Для «Шахтера» это первая победа в чемпионате Казахстана нынешнего сезона.