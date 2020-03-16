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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок «Челси» нарушил карантин

Футболист лондонского «Челси» Мейсон Маунт 15 марта был замечен в парке, хотя команда отправилась на двухнедельный карантин, сообщает Mirror.

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Источник: AP 2020

Стоит отметить, что хавбек встретился на прогулке с игроком английского «Вест Хэма» Декланом Райсом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маунта ждет серьезное наказание за нарушение карантина.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 168 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 24 тысяч случаев заражения.

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