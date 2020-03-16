Игрок «Челси» нарушил карантин
Футболист лондонского «Челси» Мейсон Маунт 15 марта был замечен в парке, хотя команда отправилась на двухнедельный карантин, сообщает Mirror.
Футболист лондонского «Челси» Мейсон Маунт 15 марта был замечен в парке, хотя команда отправилась на двухнедельный карантин, сообщает Mirror.
Стоит отметить, что хавбек встретился на прогулке с игроком английского «Вест Хэма» Декланом Райсом.
Маунта ждет серьезное наказание за нарушение карантина.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 168 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 24 тысяч случаев заражения.