Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Милана» описал жизнь в опустевшем из-за коронавируса городе

Вратарь «Милана» Асмир Бегович описал жизнь в городе, закрытом из-за распространения коронавируса. Слова футболиста приводит Mirror.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Улицы опустели», — рассказал Бегович, отметив, что сейчас в Милане открыты только супермаркеты. «Ты можешь только выйти, купить еды и сразу же вернуться домой. Безумие», — заявил спортсмен.

Он также поделился, что ощущает себя героем фильма. «Люди говорят, что это похоже на кино, и оно так и есть. Никогда такого не видел», — сказал Бегович. Он также усомнился в том, что люди понимают, насколько плохая ситуация сейчас в Италии. «Я сочувствую стране. Много людей умерло, многие заразились. Это разбивает мое сердце», — описал Бегович.

Во время загрузки произошла ошибка.

8 марта итальянские власти закрыли Ломбардию (Милан — столица) и еще 14 регионов. Страна является крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе: в Италии насчитывается 24,7 тысячи подтвержденных случаев. 1,8 тысячи человек скончались. Во всем мире известно о 168,7 тысячи зараженных, погибших — 6,5 тысячи.

Чемпионат Италии, как и большинство европейских первенств, сейчас приостановлен. Сообщалось, что коронавирусом заразились несколько футболистов, в частности, защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Читайте также
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Лучший лыжник планеты Большунов: Не сказал бы, что уделал Клебо
СМИ: Глава CAS будет помещен в карантин
Игрок МЮ организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом
СМИ: Перерыв в сезоне НБА грозит продлиться до середины июня
Эта волейболистка привлекает не только игрой, но и внешностью
ЧР по биатлону в связи с коронавирусом перенесен на ноябрь
Глава испанской Ла лиги считает, что турнир не будет доигран
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь