Футболист «Милана» описал жизнь в опустевшем из-за коронавируса городе

Он также поделился, что ощущает себя героем фильма. «Люди говорят, что это похоже на кино, и оно так и есть. Никогда такого не видел», — сказал Бегович. Он также усомнился в том, что люди понимают, насколько плохая ситуация сейчас в Италии. «Я сочувствую стране. Много людей умерло, многие заразились. Это разбивает мое сердце», — описал Бегович.