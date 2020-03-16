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13:50 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» сыграет с «Шахтером» в полуфинале Кубка Беларуси по футболу

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий обладатель трофея солигорский «Шахтер» в борьбе за выход в финал встретится с чемпионом страны брестским «Динамо». Совсем недавно, 4 марта, эти команды соперничали в матче за Суперкубок, победу со счетом 2:0 одержали брестчане.

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Во втором полуфинале вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ дважды сыграют с мозырской «Славией».

Первые полуфинальные матчи должны состояться 8 апреля в Бресте и Мозыре, ответные — 29 апреля в Солигорске и Борисове. Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо». Если кубок завоюет «Славия», то она получит путевку в квалификацию Лиги Европы. При любом другом итоге в Лиге Европы сыграет минское «Динамо», занявшее в минувшем чемпионате Беларуси четвертое место, вслед за тремя остальными полуфиналистами кубкового турнира — брестским «Динамо», БАТЭ и «Шахтером».

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

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