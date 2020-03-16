«Без меня людей хватает, они лучше в футболе разбираются». Смаков — об «Актобе», долгах и Аймбетове

В 2019 году пятикратный чемпион страны вылетел из высшей лиги. В декабре клуб объявил об уходе Смакова с поста генерального директора, а председателем правления был назначен Артур Смагулов.

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«Я слежу за “Актобе”, общаюсь с игроками. Почему не работаю? Что мне там делать сейчас? Без меня людей хватает, они лучше в футболе разбираются. Из “Актобе” я ушел сам, не видел смысла оставаться. Петрушин — хороший тренер, я не сомневаюсь, что команда выйдет при нем в премьер-лигу. Тем более в первой лиге конкурентов нет, там только у “Атырау” задачи. Долги? Они действительно были, два месяца зарплаты. 700 миллионов, про которые говорят, это уже долги 2017 года, налоги всплыли. Новое руководство? Время покажет, будем судить по результату. Моя дальнейшая карьера? Немного потерпите, скоро узнаете», — сказал Смаков, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram.

Напомним, что в межсезонье «Актобе», назначив Владимира Маминова главным тренером, уволил его прямо во время сборов. Позже специалист заявил, что Смагулов находился в неадекватном состоянии на УТС и он намерен подать на «Актобе» в суд за неправомерное увольнение. Кроме того, в коррупции руководителя «Актобе» обвинял азербайджанский футболист Фуад Байрамов, но затем игрок опроверг свои слова о вымогательстве.

Помимо общих вопросов о клубе, Смаков также ответил, как переходил из «Актобе» в «Кайрат» нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.