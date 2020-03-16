«Без меня людей хватает, они лучше в футболе разбираются». Смаков — об «Актобе», долгах и Аймбетове
Бывший руководитель «Актобе» Самат Смаков рассказал, как покинул
Бывший руководитель «Актобе» Самат Смаков рассказал, как покинул
В 2019 году пятикратный чемпион страны вылетел из высшей лиги. В декабре клуб объявил об уходе Смакова с поста генерального директора, а председателем правления был назначен Артур Смагулов.
«Я слежу за “Актобе”, общаюсь с игроками. Почему не работаю? Что мне там делать сейчас? Без меня людей хватает, они лучше в футболе разбираются. Из “Актобе” я ушел сам, не видел смысла оставаться. Петрушин — хороший тренер, я не сомневаюсь, что команда выйдет при нем в
Напомним, что в межсезонье «Актобе», назначив Владимира Маминова главным тренером, уволил его прямо во время сборов. Позже специалист заявил, что Смагулов находился в неадекватном состоянии на УТС и он намерен подать на «Актобе» в суд за неправомерное увольнение. Кроме того, в коррупции руководителя «Актобе» обвинял азербайджанский футболист Фуад Байрамов, но затем игрок опроверг свои слова о вымогательстве.
Помимо общих вопросов о клубе, Смаков также ответил, как переходил из «Актобе» в «Кайрат» нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов.
«С Абатом общаемся, недавно поздравил его с дублем (в ворота “Окжетпеса”). Он был в гостях у меня, на ужин приезжал. Его переход в “Кайрат” был бесплатным, у него не было контракта», — отметил Смаков.