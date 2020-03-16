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15:18 (мск), источник: Vesti.kz

Бомбардир тот же, но преследователей стало больше. Что нужно знать о втором туре КПЛ

По итогам второго тура лидерство в споре бомбардиров чемпионата Казахстана по футболу сохранил форвард «Кайрата» Абат Аимбетов, но список его преследователей увеличился до четырех человек, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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— На счету Аимбетова три гола. За ним с отставанием на один мяч расположились Пиерос Сотириу («Астана»), Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар»), Рунар Сигурьонссон («Астана»), Абдуллаи Диакате («Ордабасы»).

— «Астана» — самая результативная команда, на ее счету восемь мячей. Самая беззубая атака у «Окжетпеса» — 0 голов.

— Среди клубов КПЛ только «Окжетпес» и «Каспий» не набрали ни одного очка, при этом кокшетаусцы сыграли на один матч больше.

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— В то же время у «Окжетпеса» — самая худшая оборона, в пассиве которой семь пропущенных мячей. Самая надежная защита у «Кайсара» и «Жетысу» — 0 пропущенных.

— Во втором туре было забито 14 голов — это на один мяч меньше, чем в первом туре.

— В отчетном туре было зафиксировано два ничейных исхода, а самые результативные матчи выдали «Тараз» — «Ордабасы» (3:2) и «Каспий» — «Астана» (2:3).

— Самая корректная встреча получилась между «Жетысу» и «Тоболом» — всего одно предупреждение. При этом удаления заработали Михаил Мищенко из «Тараза» и главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Отметим, что из-за коронавируса проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля.

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