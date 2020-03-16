Бомбардир тот же, но преследователей стало больше. Что нужно знать о втором туре КПЛ

— На счету Аимбетова три гола. За ним с отставанием на один мяч расположились Пиерос Сотириу («Астана»), Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар»), Рунар Сигурьонссон («Астана»), Абдуллаи Диакате («Ордабасы»).

— «Астана» — самая результативная команда, на ее счету восемь мячей. Самая беззубая атака у «Окжетпеса» — 0 голов.

— Среди клубов КПЛ только «Окжетпес» и «Каспий» не набрали ни одного очка, при этом кокшетаусцы сыграли на один матч больше.

— В то же время у «Окжетпеса» — самая худшая оборона, в пассиве которой семь пропущенных мячей. Самая надежная защита у «Кайсара» и «Жетысу» — 0 пропущенных.

— Во втором туре было забито 14 голов — это на один мяч меньше, чем в первом туре.

— В отчетном туре было зафиксировано два ничейных исхода, а самые результативные матчи выдали «Тараз» — «Ордабасы» (3:2) и «Каспий» — «Астана» (2:3).

— Самая корректная встреча получилась между «Жетысу» и «Тоболом» — всего одно предупреждение. При этом удаления заработали Михаил Мищенко из «Тараза» и главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский.