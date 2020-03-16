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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сравнение не в пользу «Астаны», или какой клуб стал обладателем самого молодого состава в КПЛ-2020

У «Кайрата» оказался самый молодой состав в чемпионате Казахстана по футболу 2020 года. Средний возраст его игроков, по данным Transfermarkt, составил 23,6 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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При этом алматинский клуб задействовал в премьер-лиге самого молодого игрока, коим в домашнем матче первого тура с «Таразом» (2:1) стал воспитанник академии «Кайрата» Данияр Усенов. На тот момент ему было 19 лет и 18 дней.

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В стартовом матче за «Кайрат» из самых молодых футболистов также сыграл Гулжигит Алыкулов (19 лет, три месяца и 11 дней), пришедший в межсезонье из белорусского «Немана». Его трансфер, по данным Transfermarkt, обошелся кайратовцам в 180 тысяч евро.

Далее по списку после «Кайрата» идут «Тараз» — 26,3 года, «Тобол» — 26,5, «Окжетпес» — 26,9, «Каспий» — 27,1, «Шахтер» — 27,2, «Иртыш» — 27,4, «Ордабасы» — 27,6, «Кызыл-Жар СК» — 27,6, «Кайсар» — 27,8, «Астана» — 28,5, «Жетысу» — 29,2.

Отметим, что в КПЛ-2020 сыграно два тура, а также некоторые перенесенные матчи.

Матчи третьего тура КПЛ должны были пройти 21—22 марта, но из-за коронавируса проведение чемпионата отложили на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который введен сроком с 16 марта до 15 апреля.

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