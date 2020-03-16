Стали известны сроки возвращения на поле нового легионера казахстанского клуба

Перед началом чемпионата 26-летний нигериец получил повреждение правой руки, вследствие чего не смог дебютировать за казахстанский клуб. В связи с этим он не был внесен в заявку на сезон, хотя регистрировать новых игроков можно до апреля.

В последние дни Эзе тренировался в спортзале на клубной базе. Нигериец перешел в «Тобол» из болгарского «Локомотива» из Пловдива в январе на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, контракт с ним подписан до конца года, тогда как его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.

До «Локомотива» Эзе выступал на родине за «Лоби Старз», «Саншайн Старз», «Ифеаньи Убах», «Кано Пилларс». В период с 2015 по 2018 год сыграл 11 матчей за сборную Нигерии.