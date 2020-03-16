Стали известны сроки возвращения на поле нового легионера казахстанского клуба
Новый центральный защитник костанайского «Тобола» Стивен Эзе вернется в строй после травмы в течение десяти дней, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый центральный защитник костанайского «Тобола» Стивен Эзе вернется в строй после травмы в течение десяти дней, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Перед началом чемпионата 26-летний нигериец получил повреждение правой руки, вследствие чего не смог дебютировать за казахстанский клуб. В связи с этим он не был внесен в заявку на сезон, хотя регистрировать новых игроков можно до апреля.
В последние дни Эзе тренировался в спортзале на клубной базе. Нигериец перешел в «Тобол» из болгарского «Локомотива» из Пловдива в январе на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, контракт с ним подписан до конца года, тогда как его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.
До «Локомотива» Эзе выступал на родине за «Лоби Старз», «Саншайн Старз», «Ифеаньи Убах», «Кано Пилларс». В период с 2015 по 2018 год сыграл 11 матчей за сборную Нигерии.
Добавим, что «Тобол» в стартовых двух турах КПЛ набрал четыре очка, выиграв у «Шахтера» (3:1) и сыграв вничью с «Жетысу» (0:0).