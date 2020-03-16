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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» оценил свой первый матч после травмы

Защитник «Астаны» Жарко Томашевич в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над «Каспием».

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Игра в Актау завершилась со счетом 3:2. Эта победа позволила «Астане» выйти на первое место в таблице.

Получился очень непростой матч, мы хорошо провели первый тайм, что вылилось в победу со счетом 3:0, но во второй половине допустили, чтобы счет стал 3:2, — говорит Томашевич. — «Каспий» очень хорошо сыграл во втором тайме, но важно, что мы взяли три очка. Соперник нам еще раз доказал, что просто в чемпионате Казахстана не будет, мы должны быть намного лучше, чтобы продолжать побеждать.

Для Томашевича этот матч стал первым официальным с октября, когда он получил травму в игре с сербским «Партизаном» в Лиге Европы.

«Я рад вернуться на поле и сыграть полный матч. Себя я чувствую хорошо, мне снова приятно играть в футбол спустя долгое время. Теперь мне нужно продолжать работу, и я знаю, что все будет лучше и лучше. Я счастлив, что снова могу помочь клубу в решении их задач», — сказал Томашевич.

Отметим, что КПЛ из-за введения в Казахстане чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом остановлена до 15 апреля.

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