Легионер «Астаны» оценил свой первый матч после травмы

Игра в Актау завершилась со счетом 3:2. Эта победа позволила «Астане» выйти на первое место в таблице.

Получился очень непростой матч, мы хорошо провели первый тайм, что вылилось в победу со счетом 3:0, но во второй половине допустили, чтобы счет стал 3:2, — говорит Томашевич. — «Каспий» очень хорошо сыграл во втором тайме, но важно, что мы взяли три очка. Соперник нам еще раз доказал, что просто в чемпионате Казахстана не будет, мы должны быть намного лучше, чтобы продолжать побеждать.

Для Томашевича этот матч стал первым официальным с октября, когда он получил травму в игре с сербским «Партизаном» в Лиге Европы.

«Я рад вернуться на поле и сыграть полный матч. Себя я чувствую хорошо, мне снова приятно играть в футбол спустя долгое время. Теперь мне нужно продолжать работу, и я знаю, что все будет лучше и лучше. Я счастлив, что снова могу помочь клубу в решении их задач», — сказал Томашевич.