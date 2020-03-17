Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Чемпионат Китая по футболу начнется 18 апреля

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый сезон чемпионата Китая по футболу, который был перенесен из-за коронавируса, начнется 18 апреля, сообщает Daily Mail.

Наверх

Чемпионат должен был начаться 22 февраля, но турнир отложили на неопределенный срок из-за распространения коронавируса в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Болезнь парня этой красотки оставила Европу без футбола
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Сегодня РПЛ решит, как продолжать сезон. Есть 5 сценариев
СМИ: УЕФА требует более 300 млн от клубов и лиг за перенос Евро
«Ливерпуль» должны признать чемпионом. Почему это справедливо
Весь мир в панике, а в Китае уже проводят соревнования
Главный титул: восхитительная супруга легенды «Барселоны» (фото)
Бой Емельяненко перенесен на июль
Егоров: Возобновление сезона в РПЛ отложено до 10 апреля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь