СМИ: Чемпионат Китая по футболу начнется 18 апреля

Чемпионат должен был начаться 22 февраля, но турнир отложили на неопределенный срок из-за распространения коронавируса в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.