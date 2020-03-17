СМИ: Чемпионат Китая по футболу начнется 18 апреля
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый сезон чемпионата Китая по футболу, который был перенесен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый сезон чемпионата Китая по футболу, который был перенесен
Чемпионат должен был начаться 22 февраля, но турнир отложили на неопределенный срок
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден.