«Ливерпуль» должны признать чемпионом. Почему это справедливо

Источник: Спорт-Экспресс

Несколько дней назад издание The Athletic сообщило, что два клуба АПЛ выступили за то, чтобы признать текущий сезон недействительным из-за пандемии коронавируса и последующей приостановки турнира. Позже журналист Юэн Маккенна в своем Twitter написал, что этими двумя клубами являются «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» (в настоящее время данный твит удален). Все остальные рассчитывают доиграть чемпионат, а в случае его досрочного завершения — готовы признать «красных» победителями.

Мнения среди бывших английских футболистов также разделились. К примеру, экс-форвард «Ливерпуля» Стэн Коллимор заявил, что команда Юргена Клоппа обязана получить трофей.

— Даже несмотря на нынешние исключительные обстоятельства, будет абсурдом, если сезон аннулируют, — сказал он в интервью The Mirror. —И тем более будет абсурдно, если команде, у которой 25 очков отрыва от ближайшего преследователя и две игры до чемпионства, лишат права быть чемпионами Англии. «Ливерпуль», очевидно, лучшая команда в стране в этом сезоне, причем с огромным запасом. «Красные» заслужили внимание, тем более, что это первое чемпионство за 30 лет. В общем, куда бы ни завела этот сезон история с коронавирусом, завершим мы сезон или нет, никто не имеет права забирать у «Ливерпуля» титул.

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А вот бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер отметил, что текущий сезон надо признать недействительным:

— Нельзя получить победителя и проигравшего, если сезон не будет доигран, — приводит слова Ширера The Sun. — Как бы сурово и ужасно это ни звучало для некоторых клубов, а хуже всего — для «Ливерпуля», это единственный выход. Если нельзя провести все матчи, нельзя идти и раздавать титулы или определять, кто должен вылететь в чемпионшип.

Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу варианта, при котором ему можно по-честному отдать титул, даже учитывая, что никто, вероятно, уже не сможет его догнать. Ему нужно всего шесть очков, чтобы забрать трофей, но он их еще не набрал. Сезон нужно признать недействительным.

А теперь обратимся к цифрам: на данный момент «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков (у «горожан» есть игра в запасе). До чемпионства «красным» осталось одержать две победы. И они его заслужили сразу по нескольким причинам.

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Клопп проделал колоссальную работу

Немец возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года и планомерно подводил команду к тому, чтобы она играла в его фирменном стиле: владела мячом, прессинговала и быстро вступала в отбор после потери.

Сначала были неудачи: 8-е место в сезоне-2015/16, а также два поражения в финалах: в Кубке лиги уступили «Манчестер Сити» (1:1, пенальти — 1:3), а в Лиге Европы — «Севилье» (1:3). В следующем году последовала четвертая позиция в АПЛ и возвращение в Лигу чемпионов. В сезоне-2017/18 подопечные Клоппа добрались до финала главного европейского клубного турнира, в котором не без помощи голкипера Кариуса проиграли «Реалу» (1:3). Следующий год стал для «Ливерпуля» триумфально-горьким: с одной стороны, победа в Лиге чемпионов, а с другой — драматичная развязка трофейной гонки в Англии, где «красные» отстали от «Манчестер Сити» всего на одно очко.

Тактически команда Клоппа также изменилась: если раньше «Ливерпуль» часто проигрывал аутсайдерам (к примеру, «Бернли» или «Саутгемптону») и даже получил не самое почетное прозвище «Робин Гуда», а также переживал регулярные зимние спады, то со временем стал более стабильной командой, одинаково сокрушающей как лидеров, так и середняков с аутсайдерами. Длинные забросы на нападающих сменились комбинационным футболом и скоростной фланговой игрой. «Красные» стали лучше готовы физически: в первые сезоны при Клоппе они проседали примерно на 60-й минуте и пропускали голы в концовках, а затем стали более равномерно распределять прессинг и атакующие действия.

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Успехи «Ливерпуля» связаны и с постепенным обновлением состава под главного тренера. Ключевые приобретения таковы: нападающий Мане (перешел из «Саутгемптона» в июне 2016 года), ставший частью ударной тройки вместе с Фирмину и Салахом. Защитник ван Дейк (перешел из «Саутгемптона» в январе 2018 года) — лучший игрок центра обороны в мире, помогающий своей команде и на «стандартах». Голкипер Алиссон (перешел из «Ромы» в июне 2018 года) — автор ключевых сэйвов, грамотно вводящий мяч при выходе из обороны в атаку.

Эмоционально «Ливерпуль» — тоже команда Клоппа, одного из самых экспрессивных тренеров мира. Волевые победы — стихия немецкого тренера: «красные» демонстрировали характер еще в его первом сезоне, обыгрывая «Боруссию» в четвертьфинале Лиги Европы (4:3). В прошлом году на «Энфилде» случилась «Барселона» (4:0) с легендарным угловым Александра-Арнолда и Ориги.

Этот сезон — феноменальный

Несмотря на конфузный вылет из Лиги чемпионов и внутренних кубковых турниров, «Ливерпуль» демонстрирует выдающийся футбол в премьер-лиге. Дело не только в количестве набранных очков и всего лишь одном поражении (от «Уотфорда» со счетом 0:3), но в системе Клоппа, которая стала совершенной.

Особенно впечатляет работа фланговых защитников — Робертсона и Александра-Арнолда. Оба — лидеры команды по показателю xGBuildup (вклад в развитие атаки без ударов и передач под удар): он составляет 10,46 и 10,61 соответственно. Фланги — основные зоны наступления «Ливерпуля»: по 37% атак развиваются слева и справа, при этом через центр — всего лишь 26%.

У Клоппа хороши все линии: помимо уже упомянутых атаки, обороны и вратарской позиции, баланс налажен и в середине поля, где Фабинью отвечает за разрушение, Хендерсон — за движение, а Вайналдум/Окслейд-Чемберлен располагаются ближе к нападению. Эту зону всегда может усилить ветеран Милнер, а если возникнут проблемы с продвижением мяча, то на помощь опустится Фирмину — одна из тактических задумок Клоппа.

Вывод