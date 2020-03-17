«Ливерпуль» должны признать чемпионом. Почему это справедливо
Юрген Клопп и его команда заслужили титул.
Юрген Клопп и его команда заслужили титул.
Несколько дней назад издание The Athletic сообщило, что два клуба АПЛ выступили за то, чтобы признать текущий сезон недействительным
Мнения среди бывших английских футболистов также разделились. К примеру,
— Даже несмотря на нынешние исключительные обстоятельства, будет абсурдом, если сезон аннулируют, — сказал он в интервью The Mirror. —И тем более будет абсурдно, если команде, у которой 25 очков отрыва от ближайшего преследователя и две игры до чемпионства, лишат права быть чемпионами Англии. «Ливерпуль», очевидно, лучшая команда в стране в этом сезоне, причем с огромным запасом. «Красные» заслужили внимание, тем более, что это первое чемпионство за 30 лет. В общем, куда бы ни завела этот сезон история с коронавирусом, завершим мы сезон или нет, никто не имеет права забирать у «Ливерпуля» титул.
А вот бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер отметил, что текущий сезон надо признать недействительным:
— Нельзя получить победителя и проигравшего, если сезон не будет доигран, — приводит слова Ширера The Sun. — Как бы сурово и ужасно это ни звучало для некоторых клубов, а хуже всего — для «Ливерпуля», это единственный выход. Если нельзя провести все матчи, нельзя идти и раздавать титулы или определять, кто должен вылететь в чемпионшип.
Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу варианта, при котором ему можно
А теперь обратимся к цифрам: на данный момент «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 25 очков (у «горожан» есть игра в запасе). До чемпионства «красным» осталось одержать две победы. И они его заслужили сразу по нескольким причинам.
Немец возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года и планомерно подводил команду к тому, чтобы она играла в его фирменном стиле: владела мячом, прессинговала и быстро вступала в отбор после потери.
Сначала были неудачи: 8-е место в сезоне-2015/16, а также два поражения в финалах: в Кубке лиги уступили «Манчестер Сити» (1:1, пенальти — 1:3), а в Лиге Европы — «Севилье» (1:3). В следующем году последовала четвертая позиция в АПЛ и возвращение в Лигу чемпионов. В сезоне-2017/18 подопечные Клоппа добрались до финала главного европейского клубного турнира, в котором не без помощи голкипера Кариуса проиграли «Реалу» (1:3). Следующий год стал для «Ливерпуля» триумфально-горьким: с одной стороны, победа в Лиге чемпионов, а с другой — драматичная развязка трофейной гонки в Англии, где «красные» отстали от «Манчестер Сити» всего на одно очко.
Тактически команда Клоппа также изменилась: если раньше «Ливерпуль» часто проигрывал аутсайдерам (к примеру, «Бернли» или «Саутгемптону») и даже получил не самое почетное прозвище «Робин Гуда», а также переживал регулярные зимние спады, то со временем стал более стабильной командой, одинаково сокрушающей как лидеров, так и середняков с аутсайдерами. Длинные забросы на нападающих сменились комбинационным футболом и скоростной фланговой игрой. «Красные» стали лучше готовы физически: в первые сезоны при Клоппе они проседали примерно на 60-й минуте и пропускали голы в концовках, а затем стали более равномерно распределять прессинг и атакующие действия.
Успехи «Ливерпуля» связаны и с постепенным обновлением состава под главного тренера. Ключевые приобретения таковы: нападающий Мане (перешел из «Саутгемптона» в июне 2016 года), ставший частью ударной тройки вместе с Фирмину и Салахом. Защитник ван Дейк (перешел из «Саутгемптона» в январе 2018 года) — лучший игрок центра обороны в мире, помогающий своей команде и на «стандартах». Голкипер Алиссон (перешел из «Ромы» в июне 2018 года) — автор ключевых сэйвов, грамотно вводящий мяч при выходе из обороны в атаку.
Эмоционально «Ливерпуль» — тоже команда Клоппа, одного из самых экспрессивных тренеров мира. Волевые победы — стихия немецкого тренера: «красные» демонстрировали характер еще в его первом сезоне, обыгрывая «Боруссию» в четвертьфинале Лиги Европы (4:3). В прошлом году на «Энфилде» случилась «Барселона» (4:0) с легендарным угловым
Несмотря на конфузный вылет из Лиги чемпионов и внутренних кубковых турниров, «Ливерпуль» демонстрирует выдающийся футбол в
Особенно впечатляет работа фланговых защитников — Робертсона и
У Клоппа хороши все линии: помимо уже упомянутых атаки, обороны и вратарской позиции, баланс налажен и в середине поля, где Фабинью отвечает за разрушение, Хендерсон — за движение, а Вайналдум/Окслейд-Чемберлен располагаются ближе к нападению. Эту зону всегда может усилить ветеран Милнер, а если возникнут проблемы с продвижением мяча, то на помощь опустится Фирмину — одна из тактических задумок Клоппа.
Такой «Ливерпуль» должен стать чемпионом. Эта команда принесла в жертву Лигу чемпионов и кубковые турниры ради феноменального результата в АПЛ, выложилась физически и эмоционально, чтобы вернуть долгожданный трофей своим болельщикам. Каждый игрок — герой, а что касается Клоппа, то… какой же он крутой! Фраза стереотипная, но достаточно полно описывающая работу немецкого специалиста в Англии. Остается лишь признать заслуги «Ливерпуля», провозгласив его победителем. Коронавирусу вопреки.