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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Обамеянг намерен перейти в «Барселону»

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет перейти в «Барселону», утверждает Sport.es.

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Источник: AP 2020

По данным источника, некоторые родственники футболиста в последние несколько месяцев живут в пригороде Барселоны.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляла интерес к форварду в зимнее трансферное окно, но тогда «Арсенал» отказался отпустить игрока.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), стал автором 17 забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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