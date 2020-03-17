Обамеянг намерен перейти в «Барселону»
Габонский нападающий лондонского «Арсенала»
Габонский нападающий лондонского «Арсенала»
По данным источника, некоторые родственники футболиста в последние несколько месяцев живут в пригороде Барселоны.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляла интерес к форварду в зимнее трансферное окно, но тогда «Арсенал» отказался отпустить игрока.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах английской