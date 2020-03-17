Футболисту сборной Казахстана запретили выезжать из Бельгии
Как и в большинстве европейских стран
Как и в большинстве европейских стран
«Беерсхот» очень серьезно относится к угрозе коронавируса. Все тренировки на этой неделе отменены. Игрокам предоставляется индивидуальная программа и им запрещено покидать страну.
В прошлый четверг, после объявления о решительных мерах федеральным правительством и переноса игр в первом и втором дивизионе, «Беерсхот» немедленно приостановил тренировочные занятия, до 22 марта общекомандных тренировок не будет.
В это время игроки будут постоянно контролироваться нашим техническим и медицинским персоналом.
Клуб оставляет за собой возможность снова приступить к тренировкам со следующей недели, в зависимости от развития общего состояния здоровья, а также дальнейших указаний и решений федерального правительства и Pro League. Если тренировки возобновятся на следующей неделе, это будет сделано в строгих условиях и в небольших группах, — сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что Вороговский недавно восстановился после травмы и помог «Беерсхоту» одержать победу в первом стыковом матче против «Левена» за выход в высшую лигу. Ответный поединок должен был состояться 15 марта, однако игра перенесена на неопределенный срок.