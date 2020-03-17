Гуренко ударил ногой по двери судейской комнаты после матча с БАТЭ

По итогам двух матчей в полуфинал Кубка Беларуси вышел БАТЭ. Первая встреча тоже завершилась победой команды из Борисова — 2:1.

Во время карьеры футболиста Гуренко выступал за московский «Локомотив». В качестве ассистента специалист работал в тренерских штабах «Краснодара», «Спартака» из Нальчика и пермского «Амкара».