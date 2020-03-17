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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Гуренко ударил ногой по двери судейской комнаты после матча с БАТЭ

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после ответной встречи ¼ финала Кубка Беларуси с борисовским БАТЭ (2:3) выразил недовольство работой арбитров.

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Камеры зафиксировали, как 47-летний специалист ударил ногой по двери судейской комнаты стадиона «Борисов-Арена».

По итогам двух матчей в полуфинал Кубка Беларуси вышел БАТЭ. Первая встреча тоже завершилась победой команды из Борисова — 2:1.

Во время карьеры футболиста Гуренко выступал за московский «Локомотив». В качестве ассистента специалист работал в тренерских штабах «Краснодара», «Спартака» из Нальчика и пермского «Амкара».

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