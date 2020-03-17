Карантин в Ла Лиге: умер тренер, Смолова просят не уходить
В «Валенсии» Дениса Черышева обнаружили четверых новых зараженных коронавирусом, которые могли подхватить инфекцию еще в феврале во время матча Лиги чемпионов в Милане, однако
В «Валенсии» Дениса Черышева обнаружили четверых новых зараженных коронавирусом, которые могли подхватить инфекцию еще в феврале во время матча Лиги чемпионов в Милане, однако
Число инфицированных коронавирусом в Испании стремительно приближается к 10 тысячам, и из них 500 полностью выздоровели, а 342 — скончались.
Российское посольство призывает соотечественников как можно скорее вернуться из Испании на родину, однако на Пиренеях есть как минимум два человека, которые не последуют этому совету: это футболисты Денис Черышев и Федор Смолов, связанные профессиональными контрактами с местными клубами — «Валенсией» и «Сельтой» соответственно.
В ожидании возобновления тренировок игроки сидят у себя дома и стараются соблюдать карантин. Но даже в таких условиях в «Валенсии» умудрились обнаружить новых зараженных.
На официальном сайте клуба появилась информация о том, что теперь в составе команды девять инфицированных, а не пять, как сообщалось два дня назад. В
Та встреча прошла в Милане, который располагается в регионе Ломбардия, где в настоящее время уже не хватает мест в реанимации для тяжелобольных пациентов. В середине февраля распространение COVID-19 в этой области уже происходило пугающими темпами.
«Тренеры и игроки первой команды клуба сдали девять позитивных тестов на коронавирус. Во всех случаях болезнь протекает без симптомов. Заболевшие находятся у себя дома с необходимым медицинским сопровождением, продолжая выполнять запланированный объем физической работы. Несмотря на строгие меры, принятые клубом после матча Лиги чемпионов в Милане, который был признан итальянскими властями зоной высокого риска несколько дней спустя, несмотря на отделение команды от рабочего окружения и в целом от публики, последние результаты обследования показывают, что участие в той игре привело к 35% случаям заражения. На фоне этого высокого уровня инфицирования COVID-19 “Валенсия” настаивает, чтобы население города оставалось в своих квартирах и обязательно соблюдало все меры гигиены и профилактики», — говорится в обращении «летучих мышей».
С одной стороны, тот факт, что коронавирус у четверых новых зараженных протекает без симптомов, можно считать позитивным — значит, серьезных проблем со здоровьем у них нет. С другой, эти инфицированные могли заразить немало людей, поскольку их состояние не вызывает никаких подозрений, а жесткий карантин в Валенсии ввели только на минувших выходных. Учитывая, что немалая часть команды подхватила COVID-19 еще в феврале, эти игроки и сотрудники месяц ходили на тренировки, считаясь здоровыми.
Черышев в первый список не попал, но не оказался ли он во втором — неизвестно. Недавно в сети появились фото молодого человека, очень похожего на россиянина со спины, который совершал пробежку по пустым улицам Валенсии, где все закрылось на карантин.
Житель города выложил снимок в своем Twitter, подписав: «Возвращайся в свой гребаный дом, Черышев!».
«Сельта» Федора Смолова также находится на жестком карантине — все футболисты соблюдают самоизоляцию в своих коттеджах, а сроки окончания этих мер пока неизвестны.
Мы попросили игроков не покидать Виго и не принимать у себя в гостях родных из других стран. Некоторые футболисты хотели пригласить к себе родных или друзей, однако это не рекомендуется министерством здравоохранения.
Меж тем
В комментариях к этому снимку россиянин написал, что скучает по игровым дням. Все это вкупе с текстом поста встревожило болельщиков «Сельты», которые принялись писать нападающему с просьбами не покидать Виго.
Однако покидать Испанию россиянин пока точно не собирается. Недавно он выложил теплое совместное фото с бывшими игроками «Барселоны» Рафиньей Алькантарой и Джейсоном Мурильо, с которыми теперь делит раздевалку «Сельты».
К сожалению, в Испании уже появилась первая футбольная жертва коронавируса. Перспективный тренер из Малаги Франциско Гарсия, работавший в команде второго по силе дивизиона Испании «Атлетико Портада Альта», скончался от коронавируса в 21 год.
Всего за несколько дней до смерти молодой человек сдал положительный тест на COVID-19. Помочь ему уже не успели, да и вакцины от этого вируса пока не существует.
Учитывая, что Франциско входил в группу риска
Президент «Атлетико Портада Альта» Хосе Буэно сообщил, что незадолго до смерти Гарсия говорил со своей семьей и находился в стабильном состоянии.
До сих пор не могу поверить в его уход. Франциско был очень сильным парнем, и я думал, что он спасется. Вся жизнь была впереди. Он любил своих учеников так, словно они были его собственными детьми, и работал в нашем клубе почти четыре года.