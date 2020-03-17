Карантин в Ла Лиге: умер тренер, Смолова просят не уходить

Источник: AFP 2020

В «Валенсии» — девять зараженных

Число инфицированных коронавирусом в Испании стремительно приближается к 10 тысячам, и из них 500 полностью выздоровели, а 342 — скончались.

Российское посольство призывает соотечественников как можно скорее вернуться из Испании на родину, однако на Пиренеях есть как минимум два человека, которые не последуют этому совету: это футболисты Денис Черышев и Федор Смолов, связанные профессиональными контрактами с местными клубами — «Валенсией» и «Сельтой» соответственно.

В ожидании возобновления тренировок игроки сидят у себя дома и стараются соблюдать карантин. Но даже в таких условиях в «Валенсии» умудрились обнаружить новых зараженных.

На официальном сайте клуба появилась информация о том, что теперь в составе команды девять инфицированных, а не пять, как сообщалось два дня назад. В пресс-службе уточнили, что часть заболевших подхватила коронавирус еще в середине февраля — во время выезда в Италию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против местной «Аталанты».

Та встреча прошла в Милане, который располагается в регионе Ломбардия, где в настоящее время уже не хватает мест в реанимации для тяжелобольных пациентов. В середине февраля распространение COVID-19 в этой области уже происходило пугающими темпами.

«Тренеры и игроки первой команды клуба сдали девять позитивных тестов на коронавирус. Во всех случаях болезнь протекает без симптомов. Заболевшие находятся у себя дома с необходимым медицинским сопровождением, продолжая выполнять запланированный объем физической работы. Несмотря на строгие меры, принятые клубом после матча Лиги чемпионов в Милане, который был признан итальянскими властями зоной высокого риска несколько дней спустя, несмотря на отделение команды от рабочего окружения и в целом от публики, последние результаты обследования показывают, что участие в той игре привело к 35% случаям заражения. На фоне этого высокого уровня инфицирования COVID-19 “Валенсия” настаивает, чтобы население города оставалось в своих квартирах и обязательно соблюдало все меры гигиены и профилактики», — говорится в обращении «летучих мышей».

С одной стороны, тот факт, что коронавирус у четверых новых зараженных протекает без симптомов, можно считать позитивным — значит, серьезных проблем со здоровьем у них нет. С другой, эти инфицированные могли заразить немало людей, поскольку их состояние не вызывает никаких подозрений, а жесткий карантин в Валенсии ввели только на минувших выходных. Учитывая, что немалая часть команды подхватила COVID-19 еще в феврале, эти игроки и сотрудники месяц ходили на тренировки, считаясь здоровыми.

Имена новых инфицированных не разглашаются. Что касается первой пятерки, о которой объявили два дня назад, то в СМИ просочились данные о том, что это защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля, Хосе Гайя (видимо, тесно общались, играя на схожих позициях) и два сотрудника клуба.

Черышев в первый список не попал, но не оказался ли он во втором — неизвестно. Недавно в сети появились фото молодого человека, очень похожего на россиянина со спины, который совершал пробежку по пустым улицам Валенсии, где все закрылось на карантин.

Житель города выложил снимок в своем Twitter, подписав: «Возвращайся в свой гребаный дом, Черышев!».

Смолова уговаривают не уходить

«Сельта» Федора Смолова также находится на жестком карантине — все футболисты соблюдают самоизоляцию в своих коттеджах, а сроки окончания этих мер пока неизвестны.

Мы попросили игроков не покидать Виго и не принимать у себя в гостях родных из других стран. Некоторые футболисты хотели пригласить к себе родных или друзей, однако это не рекомендуется министерством здравоохранения. Гарсия Кота доктор «Сельты»

Меж тем пресс-служба «кельтов» пытается хоть как-то развлечь фанатов в отсутствие матчей и недавно выложила фото Федора, подписав его «Фокус на Смолове».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9zagIho8hi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от RC Celta (@rccelta)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-16T17:44:08+00:00">16 Мар 2020 в 10:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к этому снимку россиянин написал, что скучает по игровым дням. Все это вкупе с текстом поста встревожило болельщиков «Сельты», которые принялись писать нападающему с просьбами не покидать Виго.

«Останься», «Мы скучаем по тебе», «Не хватает тебя, босс», «Оставайся на следующий сезон», «Оставайся, русский», — твердили испанские фанаты. Кто-то даже признался, что Смолов — его «любимый коммунист».

Однако покидать Испанию россиянин пока точно не собирается. Недавно он выложил теплое совместное фото с бывшими игроками «Барселоны» Рафиньей Алькантарой и Джейсоном Мурильо, с которыми теперь делит раздевалку «Сельты».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9o0DGqozbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9o0DGqozbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9o0DGqozbq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-12T14:55:43+00:00">12 Мар 2020 в 7:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Умер 21-летний тренер

К сожалению, в Испании уже появилась первая футбольная жертва коронавируса. Перспективный тренер из Малаги Франциско Гарсия, работавший в команде второго по силе дивизиона Испании «Атлетико Портада Альта», скончался от коронавируса в 21 год.

Всего за несколько дней до смерти молодой человек сдал положительный тест на COVID-19. Помочь ему уже не успели, да и вакцины от этого вируса пока не существует.

Учитывая, что Франциско входил в группу риска из-за наличия у него лейкемии, он фактически оказался обречен.

Президент «Атлетико Портада Альта» Хосе Буэно сообщил, что незадолго до смерти Гарсия говорил со своей семьей и находился в стабильном состоянии.