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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

БАТЭ обновил эмблему

БАТЭ в своём официальном «твиттере» представил обновлённую эмблему клуба.

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Новый логотип команды из Борисова выполнен в минималистичном стиле. При этом количество цветов было сокращено до двух — жёлтого и синего.

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Ранее эмблема БАТЭ выглядела следующим образом:

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БАТЭ был основан в апреле 1996 года. Несмотря на возраст, клуб является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в Беларуси. В период с 2006 по 2018 год команда становилась лучшей в национальном первенстве 13 раз подряд. На счету БАТЭ 15 побед в чемпионате, а также три Кубка Беларуси, что также является рекордным показателем. Суперкубок страны коллектив завоёвывал тоже больше остальных — семь раз.

В прошлом сезоне БАТЭ занял второе место в чемпионате Беларуси. Триумфатором турнира стало «Динамо-Брест».

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