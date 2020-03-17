Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус

«Блез Матюиди прошел медицинские анализы, которые выявили его положительную реакцию на коронавирус. С 11 марта игрок находится на добровольном карантине у себя дома и продолжит следовать тому же режиму. Он здоров и не имеет никаких симптомов», — говорится в сообщении.