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22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболист сборной Франции и туринского «Ювентуса» Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.

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Источник: AP 2020

«Блез Матюиди прошел медицинские анализы, которые выявили его положительную реакцию на коронавирус. С 11 марта игрок находится на добровольном карантине у себя дома и продолжит следовать тому же режиму. Он здоров и не имеет никаких симптомов», — говорится в сообщении.

Чемпионат Италии по футболу был прерван из-за ситуации с коронавирусом. После выявления коронавируса у футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани (11 марта) на режим самоизоляции перешел 121 человек.

Позднее УЕФА объявил, что из-за карантина в «Ювентусе» ответный матч туринского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом» перенесен.

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