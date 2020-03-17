Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболист сборной Франции и туринского «Ювентуса» Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футболист сборной Франции и туринского «Ювентуса» Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.
«Блез Матюиди прошел медицинские анализы, которые выявили его положительную реакцию на коронавирус. С 11 марта игрок находится на добровольном карантине у себя дома и продолжит следовать тому же режиму. Он здоров и не имеет никаких симптомов», — говорится в сообщении.
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