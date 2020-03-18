Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман не станет тренером «Барселоны» в ближайший год из-за переноса Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не сможет возглавить испанскую «Барселону» в ближайший год.

Наверх
Источник: AP 2020

У него есть обязательства по работе с национальной командой до конца Евро-2020, после переноса турнира на 2021 год из-за коронавируса они сохраняются, сообщает Dutch Football.

В его контракте есть пункт, позволяющий покинуть пост тренера сборной Нидерландов после окончания чемпионата Европы, но никаких дат в нём не указано. Контракт Кумана действует до 2022 года, и «Барселона» — единственная команда, в которую он имеет право уйти после Евро, до срока его окончания.

Рональд Куман выступал за «Барселону» как игрок с 1989 по 1995 год, в её составе он четыре раза становился чемпионом Испании и выиграл Кубок чемпионов.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нидерланды
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые красивые девушки гонщиков Формулы-1!
Коронавирус — как война. Евро-2020 не будет
Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Карантин в Ла Лиге: умер тренер, Смолова просят не уходить
«У русских кровь из водки». В США обсуждают фанатов «Зенита»
Главный титул: восхитительная супруга легенды «Барселоны» (фото)
СМИ объявили дату третьего боя Альвареса против Головкина
Место боя Хабиб — Фергюсон будет определено в ближайшие дни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь