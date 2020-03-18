Куман не станет тренером «Барселоны» в ближайший год из-за переноса Евро-2020
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не сможет возглавить испанскую «Барселону» в ближайший год.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не сможет возглавить испанскую «Барселону» в ближайший год.
У него есть обязательства по работе с национальной командой до конца Евро-2020, после переноса турнира на 2021 год
В его контракте есть пункт, позволяющий покинуть пост тренера сборной Нидерландов после окончания чемпионата Европы, но никаких дат в нём не указано. Контракт Кумана действует до 2022 года, и «Барселона» — единственная команда, в которую он имеет право уйти после Евро, до срока его окончания.
Рональд Куман выступал за «Барселону» как игрок с 1989 по 1995 год, в её составе он четыре раза становился чемпионом Испании и выиграл Кубок чемпионов.