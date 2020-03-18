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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл покинет мадридский «Реал» летом 2020 года.

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Источник: Reuters

Клуб готов отпустить игрока бесплатно, несмотря на то что его контракт действует до лета 2022 года, сообщает Daily Mail.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан окончательно убедился в том, что не видит Бэйла в составе команды, и просит клуб избавиться от игрока. Руководство мадридцев также не хочет платить валлийцу, редко играющему в основном составе, зарплату в размере € 17 млн в год и готово разорвать с ним контракт, даже если не удастся договориться о трансфере с другой командой. Кроме того, после выхода Великобритании из ЕС Бэйл попадёт под лимит — в Ла Лиге разрешается включать в заявку не более трёх игроков не из Евросоюза.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Бэйл провёл за «Реал» 14 матчей и забил два мяча.

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