«Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан окончательно убедился в том, что не видит Бэйла в составе команды, и просит клуб избавиться от игрока. Руководство мадридцев также не хочет платить валлийцу, редко играющему в основном составе, зарплату в размере € 17 млн в год и готово разорвать с ним контракт, даже если не удастся договориться о трансфере с другой командой. Кроме того, после выхода Великобритании из ЕС Бэйл попадёт под лимит — в Ла Лиге разрешается включать в заявку не более трёх игроков не из Евросоюза.