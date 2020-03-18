Мане пожертвовал деньги Сенегалу на борьбу с коронавирусом
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал 41 тысячу фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом в Сенегале.
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал 41 тысячу фунтов стерлингов для борьбы с коронавирусом в Сенегале.
Футболист
По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено, включая английскую