Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси»

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменены или перенесены.