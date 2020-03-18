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14:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович предоставил врачам Лондона отель «Миллениум» на стадионе «Стэмфорд Бридж», сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Все расходы российский бизнесмен взял на себя.

Отелем смогут пользоваться врачи, которым приходится работать допоздна из-за эпидемии коронавируса. Так они смогут избежать долгих поездок домой через весь город.

Отмечается, что отель готов предоставить врачам все необходимые номера.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменены или перенесены.

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