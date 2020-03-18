Каррера рассказал о ситуации в Греции во время пандемии коронавируса
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер АЕК Массимо Каррера рассказал, как живут в Греции во время распространения коронавируса.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный тренер АЕК Массимо Каррера рассказал, как живут в Греции во время распространения коронавируса.
По его словам, ранее было объявлено, что чемпионат Греции будет приостановлен и тренировок клуба не будет до 26 марта.
«Все хорошо, мы тут закрылись дома, в Греции. Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, провожу время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Хотелось бы, чтобы все закончилось как можно раньше. В Греции немного подтвержденных случаев, не то что в Италии. У игроков ничего не нашли», — рассказал Каррера в эфире Матч ТВ.
«Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Отдыхаем, но с пользой», — добавил наставник АЕК.
Также тренер отметил, что в Греции с ним находятся жена и одна из дочерей.
«Когда смогу вернуться в Италию? Не знаю. Границы закрыты. На данный момент точно не могу полететь домой. Со мной жена и дочь Мартина, вторая дочь — в Милане, работает из дома, как и все. Ситуация в Италии тяжелая. Мало мест в больницах — это самая опасная проблема. Самое главное: когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос», — сказал специалист.