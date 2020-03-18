Каррера рассказал о ситуации в Греции во время пандемии коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

По его словам, ранее было объявлено, что чемпионат Греции будет приостановлен и тренировок клуба не будет до 26 марта.

«Все хорошо, мы тут закрылись дома, в Греции. Сейчас у нас все остановилось, а я отдыхаю, провожу время дома. Мы вкусно едим. До вчерашнего дня еще можно было свободно ходить на прогулки. Сейчас сидим и ждем новостей. До конца месяца мы будем обязаны находиться здесь. Хотелось бы, чтобы все закончилось как можно раньше. В Греции немного подтвержденных случаев, не то что в Италии. У игроков ничего не нашли», — рассказал Каррера в эфире Матч ТВ.

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«Мы уже даже приноровились проводить тренировки по Skype. Дали задание игрокам смотреть неудачные матчи и работать над ошибками. Отдыхаем, но с пользой», — добавил наставник АЕК.

Также тренер отметил, что в Греции с ним находятся жена и одна из дочерей.

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