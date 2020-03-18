«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружено у игроков основной футбольной команды, ещё семь — у членов тренерского штаба. Также коронавирусом заразились пять сотрудников «Алавеса». Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено.

Ранее сообщалось, что два сотрудника «Алавеса» заразились коронавирусом. Тренировки команды были приостановлены.