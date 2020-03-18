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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Люди ходят в масках, но все нормально». Бразильский легионер «Ордабасы» — о коронавирусе в Казахстане

Полузащитник шымкентского «Ордабасы» Жоао Пауло поделился своими впечатлениями от жизни в Казахстане во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Также он добавил, когда его команда может вернуться к тренировкам.

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«Здесь люди ходят в масках, но в целом все нормально. Да, местный чемпионат приостановлен на месяц, а тренировок не будет еще неделю. Конечно, я скучаю по своей жене и двум детям, но понимаю, что сейчас не лучшее время, чтобы они приехали ко мне, тем более им надо будет преодолеть большое расстояние», — сказал бразилец в интервью tribunadonorte.com.

Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте объявила о приостановке всех проводимых соревнований в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, первой и второй лиг отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения.

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