«Люди ходят в масках, но все нормально». Бразильский легионер «Ордабасы» — о коронавирусе в Казахстане

«Здесь люди ходят в масках, но в целом все нормально. Да, местный чемпионат приостановлен на месяц, а тренировок не будет еще неделю. Конечно, я скучаю по своей жене и двум детям, но понимаю, что сейчас не лучшее время, чтобы они приехали ко мне, тем более им надо будет преодолеть большое расстояние», — сказал бразилец в интервью tribunadonorte.com.
Профессиональная футбольная лига Казахстана на официальном сайте объявила о приостановке всех проводимых соревнований в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Проведение матчей чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, первой и второй лиг отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения.