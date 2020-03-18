Почти образцовая дисциплина, или как футболисты нарушают правила в новом сезоне КПЛ

В двух стартовых турах и в перенесенных матчах премьер-лиги были удалены два футболиста. Примечательно, что оба имеют одинаковую фамилию. Так, в матче второго тура между «Таразом» и «Ордабасы» был удален игрок жамбылцев Михаил Мищенко, а в перенесенной игре 21-го тура «Кайрат» — «Окжетпес» поле досрочно покинул Андрей Мищенко.

Но без учета вынесенных игр и красной карточки, показанной главному тренеру «Кайрата» Алексею Шпилевскому, в премьер-лиге нынешнего сезона одно удаление футболиста, как и после двух туров в 2018 году.

В остальном за последние годы участники чемпионата Казахстана были менее дисциплинированными. Так, по три удаления по итогам двух туров фиксировались в сезонах 2015, 2017 и 2019.

В 2016 году за указанный отрезок игроки изгонялись с поля дважды.