Почти образцовая дисциплина, или как футболисты нарушают правила в новом сезоне КПЛ

В двух стартовых турах и в перенесенных матчах премьер-лиги были удалены два футболиста. Примечательно, что оба имеют одинаковую фамилию. Так, в матче второго тура между «Таразом» и «Ордабасы» был удален игрок жамбылцев Михаил Мищенко, а в перенесенной игре 21-го тура «Кайрат» — «Окжетпес» поле досрочно покинул Андрей Мищенко.
Но без учета вынесенных игр и красной карточки, показанной главному тренеру «Кайрата» Алексею Шпилевскому, в премьер-лиге нынешнего сезона одно удаление футболиста, как и после двух туров в 2018 году.
В остальном за последние годы участники чемпионата Казахстана были менее дисциплинированными. Так, по три удаления по итогам двух туров фиксировались в сезонах 2015, 2017 и 2019.
В 2016 году за указанный отрезок игроки изгонялись с поля дважды.
Отметим, что третий тур премьер-лиги должен был пройти 21 и 22 марта. Но проведение чемпионата Казахстана приостановлено в связи с действием на всей территории республики режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля.