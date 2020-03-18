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18 марта, источник: Газета.Ру

«Ювентус» примет специальные меры для защиты тренера от коронавируса

Туринский «Ювентус» намерен принять дополнительные меры для защиты от коронавируса главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, специалист уже проходил тест на COVID-19 и результат оказался отрицательным. Сейчас он находится в самоизоляции.

Сарри находится в зоне повышенного риска, так как выкуривает около 60 сигарет за день. Также 61-летний тренер в начале сезона болел пневмонией.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более восьми тысяч человек, 84 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 210 тыс. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявили более 26 тыс. случаев заражения.

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