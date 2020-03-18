«Ювентус» примет специальные меры для защиты тренера от коронавируса
Туринский «Ювентус» намерен принять дополнительные меры для защиты от коронавируса главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.
Туринский «Ювентус» намерен принять дополнительные меры для защиты от коронавируса главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.
По информации издания, специалист уже проходил тест на COVID-19 и результат оказался отрицательным. Сейчас он находится в самоизоляции.
Сарри находится в зоне повышенного риска, так как выкуривает около 60 сигарет за день. Также 61-летний тренер в начале сезона болел пневмонией.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более восьми тысяч человек, 84 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 210 тыс. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявили более 26 тыс. случаев заражения.