«Ювентус» примет специальные меры для защиты тренера от коронавируса

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

По информации издания, специалист уже проходил тест на COVID-19 и результат оказался отрицательным. Сейчас он находится в самоизоляции.

Сарри находится в зоне повышенного риска, так как выкуривает около 60 сигарет за день. Также 61-летний тренер в начале сезона болел пневмонией.