СМИ: Ведущие лиги Европы потеряют до €4 млрд, если не завершат сезон
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пять ведущих европейских футбольных лиг понесут убытки в размере до 4 миллиардов евро, если текущий сезон, прерванный
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пять ведущих европейских футбольных лиг понесут убытки в размере до 4 миллиардов евро, если текущий сезон, прерванный
Как отмечает издание, KPMG подсчитала, что общий потенциальный доход, которые клубы могли бы получить в оставшихся турах в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции и Германии, составит 3,45−4 миллиарда евро.
По оценкам компании, английская
«Вещатели, которые имеют коллективные сделки с лигами, могут заявить, что они хотят вернуть деньги пропорционально, если матчи отменены, а сезон не завершен», — говорится в исследовании.
Многие футбольные турниры в Европе прерваны
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.