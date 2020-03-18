СМИ: Ведущие лиги Европы потеряют до €4 млрд, если не завершат сезон

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Как отмечает издание, KPMG подсчитала, что общий потенциальный доход, которые клубы могли бы получить в оставшихся турах в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции и Германии, составит 3,45−4 миллиарда евро.

По оценкам компании, английская премьер-лига потеряет больше всех — до 1,25 миллиарда евро, из них 800 миллионов евро придется на упущенные доходы от трансляций матчей. Испанская Ла Лига по этой же статье может лишиться 600 миллионов евро, итальянская серия А — 450 миллионов, немецкая бундеслига и французская Лига 1 — 400 и 200 миллионов соответственно.

«Вещатели, которые имеют коллективные сделки с лигами, могут заявить, что они хотят вернуть деньги пропорционально, если матчи отменены, а сезон не завершен», — говорится в исследовании.

Многие футбольные турниры в Европе прерваны из-за коронавируса. Во вторник было объявлено, что чемпионат Европы-2020, который должен был пройти в июне-июле, перенесен на 2021 год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.