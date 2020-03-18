Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

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Невилл и Гиггз совместно владеют гостиницами, одна из которых располагается рядом с домашним стадионом «МЮ» «Олд Траффорд», другая — в центре города.

«Начиная с пятницы наши 176 кроватей будут заняты работниками Национальной службы здравоохранения и медицинскими работниками. Я думаю, что вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с нашими сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто больше всего нуждается в жилье в ближайшие месяцы», — сказал Невилл, видеозапись обращения которого размещена на странице отелей в Twitter.

«Мы рады, что пришли к соглашению. Это будет бесплатно, а наши сотрудники будут работать в гостиницах в обычном режиме. Медицинские работники смогут оставаться там бесплатно в течение следующих нескольких месяцев — они нуждаются в изоляции от членов семьи, на которых может повлиять происходящее», — добавил он.