Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

Невилл и Гиггз совместно владеют гостиницами, одна из которых располагается рядом с домашним стадионом «МЮ» «Олд Траффорд», другая — в центре города.
«Начиная с пятницы наши 176 кроватей будут заняты работниками Национальной службы здравоохранения и медицинскими работниками. Я думаю, что вся наша отрасль должна проявить солидарность не только с нашими сотрудниками в это непростое время, но и с теми, кто больше всего нуждается в жилье в ближайшие месяцы», — сказал Невилл, видеозапись обращения которого размещена на странице отелей в Twitter.
«Мы рады, что пришли к соглашению. Это будет бесплатно, а наши сотрудники будут работать в гостиницах в обычном режиме. Медицинские работники смогут оставаться там бесплатно в течение следующих нескольких месяцев — они нуждаются в изоляции от членов семьи, на которых может повлиять происходящее», — добавил он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. По последним данным ВОЗ, в Великобритании зафиксировано 1954 случая заражения, 60 человек скончались.