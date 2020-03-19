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00:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Шопинг невесты Роналду посчитали губительным для футболиста

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подверглась критике после шопинга во время карантина на острове Мадейра. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, Родригес была замечена в магазине одежды торгового центра, хотя должна была находиться на карантине из-за эпидемии коронавируса. Модель обвинили в халатном отношении к Роналду, губительном для его здоровья. Футболист находится в зоне повышенного риска, так как коронавирус был обнаружен у его одноклубников Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

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На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Marca писала, что Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Они якобы станут бесплатными больницами для зараженных, а оплату услуг медиков будет осуществлять сам футболист.

По последним данным, во всем мире коронавирусом инфицированы 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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