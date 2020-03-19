Шопинг невесты Роналду посчитали губительным для футболиста

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По информации издания, Родригес была замечена в магазине одежды торгового центра, хотя должна была находиться на карантине из-за эпидемии коронавируса. Модель обвинили в халатном отношении к Роналду, губительном для его здоровья. Футболист находится в зоне повышенного риска, так как коронавирус был обнаружен у его одноклубников Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0e304994f0c5707187" data-vnd="ae0e304994f0c5707187" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0e304994f0c5707187" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Marca писала, что Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Они якобы станут бесплатными больницами для зараженных, а оплату услуг медиков будет осуществлять сам футболист.