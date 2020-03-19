Шопинг невесты Роналду посчитали губительным для футболиста
Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подверглась критике после шопинга во время карантина на острове Мадейра. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подверглась критике после шопинга во время карантина на острове Мадейра. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, Родригес была замечена в магазине одежды торгового центра, хотя должна была находиться на карантине
На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Marca писала, что Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Они якобы станут бесплатными больницами для зараженных, а оплату услуг медиков будет осуществлять сам футболист.
По последним данным, во всем мире коронавирусом инфицированы 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.