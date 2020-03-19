Футболист «Сампдории» сообщил о 15 зараженных коронавирусом в клубе
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Сампдория» Якуб Янкто рассказал, что в клубе уже 15 случаев инфицирования новым коронавирусом.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Сампдория» Якуб Янкто рассказал, что в клубе уже 15 случаев инфицирования новым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Сампдории» заразились коронавирусом.
«Я тесно контактировал с одноклубниками, у которых подтвердился диагноз. Сейчас 15 человек в клубе заражены, но, возможно, их еще больше. Я не могу быть уверен, что у меня нет коронавируса, но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что не заразился. Возможно, я являюсь носителем вируса, но не знаю об этом. Я стараюсь об этом не думать», — приводит слова Янкто sport.cz.
Чемпионат Италии по футболу ранее был прерван
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи человек скончались. Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 35,7 тысячи человек, умерло 2 978 человек.