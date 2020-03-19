Футболист «Сампдории» сообщил о 15 зараженных коронавирусом в клубе

«Я тесно контактировал с одноклубниками, у которых подтвердился диагноз. Сейчас 15 человек в клубе заражены, но, возможно, их еще больше. Я не могу быть уверен, что у меня нет коронавируса, но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что не заразился. Возможно, я являюсь носителем вируса, но не знаю об этом. Я стараюсь об этом не думать», — приводит слова Янкто sport.cz.