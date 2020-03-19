Невеста Роналду нарушила карантин и «подставила» футболиста

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Джорджина Родригес, невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, подверглась критике после шопинга во время карантина на острове Мадейра. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Родригес была замечена в магазине одежды торгового центра, хотя должна была находиться на карантине из-за эпидемии коронавируса. Модель обвинили в халатном отношении к здоровью Роналду. Футболист находится в зоне повышенного риска, так как коронавирус был обнаружен у его одноклубников Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

Ранее власти Португалии порекомендовали жителями оставаться дома и ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей. Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, но Джорджина оказалась в магазине вместе с охраной.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Как живет Криштиану Роналду в Турине

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Marca писала, что Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Они якобы станут бесплатными больницами для зараженных, а оплату услуг медиков будет осуществлять сам футболист.

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