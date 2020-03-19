Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
08:36 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ лишил футболистов зарплаты из-за коронавируса

Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане.

Наверх

Актауский «Каспий» приостановил действие контрактов с футболистами основной команды в связи с введением чрезвычайного положения в стране на фоне эпидемии коронавируса, сообщает KazFootball.kz.

В сети появилось письмо, направленное всем игрокам основной команды, в котором говорится, что актауский клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов с игроками. Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля. Письмо подписано временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.

Добавим, что в этом сезоне КПЛ «Каспий» провел три матча и во всех потерпел поражения. На данный момент все футбольные соревнования на территории Казахстана приостановлены в целях предупреждения распространения коронавируса и обеспечения здоровья игроков, тренеров, болельщиков и персонала.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Отменят ли ЧМ по хоккею с участием Казахстана? Ситуацию прокомментировали в международной федерации
Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов
UFC подтвердил перенос боя Хабиба и Фергюсона из Нью-Йорка
«Будто сериал «Эпидемия». Как живут комментаторы без футбола
Спорт на карантине: что происходит 19 марта (онлайн)
Жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство (фото)
Макгрегор назвал свою главную ошибку в бою с Нурмагомедовым
Прядкин: Трансферное окно в ЧР может быть расширено
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь