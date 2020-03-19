Клуб КПЛ лишил футболистов зарплаты из-за коронавируса
Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане.
Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане.
Актауский «Каспий» приостановил действие контрактов с футболистами основной команды в связи с введением чрезвычайного положения в стране на фоне эпидемии коронавируса, сообщает KazFootball.kz.
В сети появилось письмо, направленное всем игрокам основной команды, в котором говорится, что актауский клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов с игроками. Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля. Письмо подписано временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.
Добавим, что в этом сезоне КПЛ «Каспий» провел три матча и во всех потерпел поражения. На данный момент все футбольные соревнования на территории Казахстана приостановлены в целях предупреждения распространения коронавируса и обеспечения здоровья игроков, тренеров, болельщиков и персонала.