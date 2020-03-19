Клуб КПЛ лишил футболистов зарплаты из-за коронавируса

Актауский «Каспий» приостановил действие контрактов с футболистами основной команды в связи с введением чрезвычайного положения в стране на фоне эпидемии коронавируса, сообщает KazFootball.kz.

В сети появилось письмо, направленное всем игрокам основной команды, в котором говорится, что актауский клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов с игроками. Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля. Письмо подписано временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.