Старт футбольного первенства страны объявляется открытым
Дождались: ласточка с весною в сени к нам летит, а это верный признак того, что пришло время большого футбола — сегодня стартует чемпионат Беларуси.
Дождались: ласточка с весною в сени к нам летит, а это верный признак того, что пришло время большого футбола — сегодня стартует чемпионат Беларуси.
Откладывать проведение турнира по всем известным причинам не стали. Подготовительные сборы завершены, составы укомплектованы, цели поставлены — самое время отправляться в путь. Дистанция предстоит долгая и принесет немало сюрпризов. Попытаемся разобраться, чем было примечательно прошедшее межсезонье, чтобы понять, каким будет грядущий чемпионат.
Не нужно мнить себя Вольфом Мессингом, чтобы заявить: основными претендентами на медали в первенстве будут БАТЭ, минское и брестское «Динамо», а также «Шахтер». А вот каковы шансы каждого из этой четверки взобраться на чемпионский трон — тут уж вилами по воде писано. Что любопытно, в трех клубах произошли тренерские перестановки. Могло такое случиться и в Минске, но Сергей Гуренко на своем посту удержался. И продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино. Пока контуры получаются довольно обнадеживающие. В конце прошлого сезона к тем же столярным процессам приступил в Солигорске и Юрий Вернидуб. Прошедшие кубковые поединки показали, что «Шахтер» Вернидуба значительно отличается от команды Сергея Ташуева по многим параметрам. Однако насколько будет состоятелен новый коллектив на длинном пути — покажет время. БАТЭ, неудовлетворенный результатами Алексея Баги, решил сделать ставку на Кирилла Альшевского. В чем он точно уступает своему предшественнику, так это в отчаянном умении юморить. Об остальном судить пока рано, но глина в руки новому наставнику досталась весьма хорошего качества. И защита, и средняя линия, и нападение в БАТЭ, пожалуй, лучшие в сравнении со всеми остальными конкурентами. Но что в итоге слепит из этого материала тренер, нам всем и предстоит узнать. В Бресте также решили сделать ставку на своего, доверив штурвал Сергею Ковальчуку. Пока команда под его руководством вкатывается в сезон со скрипом. Да, в Суперкубке победили «Шахтер», но потом не сумели в двух поединках ни разу забить «Ислочи» с игры. Да и дисциплинка, откровенно говоря, хромает: уж слишком много совершенно неоправданных удалений и предупреждений.
В общем, при прочих равных, итог нынешней чемпионской гонки, пожалуй, как никогда прежде будет зависеть от тренерских умений.
На трансферном рынке каждый старался как мог в попытке выгадать и не ошибиться, найти идеальное соотношение в цене и качестве. «Шахтер» сделал ставку большей частью на белорусов (Гутор, Политевич, Кендыш, Подстрелов, Бегунов, Лисакович — они во многом должны составить новую ударную мощь «горняков»). Минское «Динамо» активно шерстило заграницу, надеясь, что та ей поможет. И, нужно заметить, динамовцам удалось найти довольно качественных исполнителей. Это относится и к шустрому корейцу Ким Чжун Ену, и к Доминику Динге, и к Марку Павловски. Вообще, минское «Динамо», пожалуй, укрепилось наиболее качественно и солидно, а Риос, Бахар, Шикавка и Климович наверняка станут тем двигателем минской команды, который будет активно толкать команду вверх, к золотой вершине. БАТЭ и брестское «Динамо» в этом ряду стоят особняком:
Что касается экзотики, которая, безусловно, добавит нашему чемпионату красок, то она тоже есть. «Энергетик-БГУ» на место ушедшего в ЦСКА лучшего бомбардира первенства-2019 Ильи Шкурина пригласил камерунца Жуниора Атеменга. И тот с ходу принялся отрабатывать выданные авансы, став самым результативным игроком команды в межсезонье. Целый африканский десант выступит в «Ислочи» и «Слуцке», а также в брестском «Рухе». Дебютант высшей лиги, к слову, вполне может стать главным открытием сезона и сильно удивить. Если, конечно, его темнокожим новобранцам, нигерийскому полузащитнику Чиди Осучукву и сенегальскому бомбардиру Абдулайе Диалло, удастся показать себя во всей красе. Оба, к слову, играли в Португалии, техничны и весьма своеобразны.
С фаворитами все ясно, а кто же будет главным претендентом на вылет в первую лигу? Есть мнения, что проблемы по ходу дистанции могут возникнуть у «Слуцка», который, говорят, пока не разобрался с бюджетом на сезон. «Белшина» и «Смолевичи» тоже вряд ли ставят перед собой наполеоновские цели: скорее думают как раз о том, чтобы уцелеть в этой мясорубке. Впрочем, говорить об этом сегодня — все равно что гадать на кофейной гуще. Лучше подождем и сами все увидим. Поехали.
Самые дорогие игроки белорусских клубов (по данным сайта transfermarkt)
«Динамо» (Брест) — Евгений Хачериди (1,75 млн евро), БАТЭ — Станислав Драгун (1,5), «Шахтер» — Юрий Кендыш (1,2), «Динамо» (Минск) — Дмитрий Билоног, Иван Бахар, Данило (по 550 тыс.), «Ислочь» — Момо Янсане (600 тыс.), «Торпедо-БЕЛАЗ» — Виталий Устинов (600 тыс.), «Городея» — Сергей Архипов (250 тыс.), «Славия» — Юрий Пантя (300 тыс.), «Минск» — Александр Васильев (500 тыс.), «Неман» — Алексей Легчилин (350 тыс.), «Слуцк» — Драман Салу, Артем Сердюк (по 300 тыс.), «Энергетик-БГУ» — Давид Тве (400 тыс.), «Витебск» — Вандерсон (450 тыс.), «Белшина» — Евгений Керисов, Роман Салимов (по 125 тыс.), «Смолевичи» — Александр Фильцов (250 тыс.), «Рух» — Владислав Васильев (450 тыс.).
В 1-м туре чемпионата Беларуси встречаются
19 марта. «Энергетик-БГУ» (Минск) — БАТЭ, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино). 20 марта. «Динамо» (Брест) — «Смолевичи», «Динамо» (Минск) — «Рух» (Брест). 21 марта. «Витебск» — «Городея», «Ислочь» — «Неман». 22 марта. «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Белшина» — «Минск».