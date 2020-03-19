Старт футбольного первенства страны объявляется открытым

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Откладывать проведение турнира по всем известным причинам не стали. Подготовительные сборы завершены, составы укомплектованы, цели поставлены — самое время отправляться в путь. Дистанция предстоит долгая и принесет немало сюрпризов. Попытаемся разобраться, чем было примечательно прошедшее межсезонье, чтобы понять, каким будет грядущий чемпионат.

Дуэль тренеров

Не нужно мнить себя Вольфом Мессингом, чтобы заявить: основными претендентами на медали в первенстве будут БАТЭ, минское и брестское «Динамо», а также «Шахтер». А вот каковы шансы каждого из этой четверки взобраться на чемпионский трон — тут уж вилами по воде писано. Что любопытно, в трех клубах произошли тренерские перестановки. Могло такое случиться и в Минске, но Сергей Гуренко на своем посту удержался. И продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино. Пока контуры получаются довольно обнадеживающие. В конце прошлого сезона к тем же столярным процессам приступил в Солигорске и Юрий Вернидуб. Прошедшие кубковые поединки показали, что «Шахтер» Вернидуба значительно отличается от команды Сергея Ташуева по многим параметрам. Однако насколько будет состоятелен новый коллектив на длинном пути — покажет время. БАТЭ, неудовлетворенный результатами Алексея Баги, решил сделать ставку на Кирилла Альшевского. В чем он точно уступает своему предшественнику, так это в отчаянном умении юморить. Об остальном судить пока рано, но глина в руки новому наставнику досталась весьма хорошего качества. И защита, и средняя линия, и нападение в БАТЭ, пожалуй, лучшие в сравнении со всеми остальными конкурентами. Но что в итоге слепит из этого материала тренер, нам всем и предстоит узнать. В Бресте также решили сделать ставку на своего, доверив штурвал Сергею Ковальчуку. Пока команда под его руководством вкатывается в сезон со скрипом. Да, в Суперкубке победили «Шахтер», но потом не сумели в двух поединках ни разу забить «Ислочи» с игры. Да и дисциплинка, откровенно говоря, хромает: уж слишком много совершенно неоправданных удалений и предупреждений.



В общем, при прочих равных, итог нынешней чемпионской гонки, пожалуй, как никогда прежде будет зависеть от тренерских умений.

Громкие трансферы

На трансферном рынке каждый старался как мог в попытке выгадать и не ошибиться, найти идеальное соотношение в цене и качестве. «Шахтер» сделал ставку большей частью на белорусов (Гутор, Политевич, Кендыш, Подстрелов, Бегунов, Лисакович — они во многом должны составить новую ударную мощь «горняков»). Минское «Динамо» активно шерстило заграницу, надеясь, что та ей поможет. И, нужно заметить, динамовцам удалось найти довольно качественных исполнителей. Это относится и к шустрому корейцу Ким Чжун Ену, и к Доминику Динге, и к Марку Павловски. Вообще, минское «Динамо», пожалуй, укрепилось наиболее качественно и солидно, а Риос, Бахар, Шикавка и Климович наверняка станут тем двигателем минской команды, который будет активно толкать команду вверх, к золотой вершине. БАТЭ и брестское «Динамо» в этом ряду стоят особняком: клубы-фавориты практически не поменяли составы. И если в Брест все же приехали топ-новички (главным образом это Шевченко, Бакай и Хачериди, который, кстати, стал самым дорогим игроком в нынешнем первенстве), то Борисов ограничился лишь возвращением в свои ряды Павла Нехайчика. Хватит ли борисовчанам длины кадровой скамейки на долгий сезон? Этот вопрос пока остается открытым.



Что касается экзотики, которая, безусловно, добавит нашему чемпионату красок, то она тоже есть. «Энергетик-БГУ» на место ушедшего в ЦСКА лучшего бомбардира первенства-2019 Ильи Шкурина пригласил камерунца Жуниора Атеменга. И тот с ходу принялся отрабатывать выданные авансы, став самым результативным игроком команды в межсезонье. Целый африканский десант выступит в «Ислочи» и «Слуцке», а также в брестском «Рухе». Дебютант высшей лиги, к слову, вполне может стать главным открытием сезона и сильно удивить. Если, конечно, его темнокожим новобранцам, нигерийскому полузащитнику Чиди Осучукву и сенегальскому бомбардиру Абдулайе Диалло, удастся показать себя во всей красе. Оба, к слову, играли в Португалии, техничны и весьма своеобразны.

На дне

С фаворитами все ясно, а кто же будет главным претендентом на вылет в первую лигу? Есть мнения, что проблемы по ходу дистанции могут возникнуть у «Слуцка», который, говорят, пока не разобрался с бюджетом на сезон. «Белшина» и «Смолевичи» тоже вряд ли ставят перед собой наполеоновские цели: скорее думают как раз о том, чтобы уцелеть в этой мясорубке. Впрочем, говорить об этом сегодня — все равно что гадать на кофейной гуще. Лучше подождем и сами все увидим. Поехали.

КТО ПОЧЕМ?